Zague cuestiona la gestión de las Águilas del América

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, ofreció sus impresiones de la temporada de las Águilas del América. El exjugador azulcrema no está satisfecho con el manejo del equipo. Zague considera que el conjunto mexicano necesita una reestructuración.

Luego de quedar eliminado por los Pumas de la UNAM en los cuartos de final de la Liga MX, Zague lanzó un polémico análisis. El exjugador de la selección mexicana considera que el propio club regaló la eliminatoria. Apareció la peor versión del equipo durante todo el proceso de André Jardine.

“Es inadmisible la forma en la que el América regaló el partido. América tenía todos los argumentos. No hablo del penal fallado de Henry Martín. No supieron por qué entraron desconcentrados; soberbios al principio de los dos encuentros. Ahí están las consecuencias. América hubiese eliminado, no tengo la menor duda, al equipo de Pumas”, sentenció Zague en unas declaraciones recopiladas por Claro Sports.

Sin duda alguna esta no fue la mejor temporada de André Jardine al mando de las Águilas del América. El conjunto azulcrema pasó a la Liguilla en el último puesto que otorgaba boletos a esta fase (octavo lugar). En la primera ronda de la Liguilla recibieron hasta seis goles, un numero impensado en el pasado.

El contexto internacional no fue diferente. Las Águilas del América fueron eliminadas en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El Nashville SC de la Major League Soccer eliminó al conjunto mexicano. Zague considera que estos resultados han sido producto de la mala gestión al reemplazar dolorosas salidas en el equipo.

“Si analizamos, ayer vimos una vez más la peor versión del América en la etapa de Jardine desde que ha llegado al club. Con muchas lesiones, con muchas adaptaciones, con muchos jugadores que no andan bien, con jugadores que se fueron y tal vez no se contrató al mismo nivel o a la altura de los que se habían ido”, agregó.

La solución del América

Después de haber conquistado un tricampeonato en la Liga MX y casi dominar por completo los últimos torneos, el América está pasando por un bajón esperable en su nivel. Zague considera que la solución a este mal presente pasa por una reestructuración de la plantilla. Los directivos del club deberán sacar la billetera para que el club vuelva a competir.

“Este América necesita una reestructuración importante para poder volver a ser un equipo sólido y competitivo en muchos aspectos. A nivel futbolístico fue muy bajo respecto a lo que se espera”, explicó el exfutbolista.

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