Zague no ve con buenos ojos a la generación de México del Mundial de 2026

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, tiene una gran historia dentro del fútbol mexicano. El goleador histórico del América es una voz más que capacitada para hablar de la selección mexicana. Zague no ve con muy buenos ojos la profundidad de la plantilla de El Tri para el Mundial de 2026.

Zague insinuó que la selección mexicana llegará a la Copa del Mundo de 2026 con un perfil bajo. Luis Roberto Alves espera que los jugadores puedan beneficiarse del factor de la localía. Desde el aspecto deportivo, Zague no tiene muchas expectativas.

“Es complicado, es difícil, esperemos que con el envión anímico de estar en nuestra casa, en nuestro país, con el apoyo de nuestra afición los pueda motivar, hay muchas dudas, por supuesto, no es una generación que transmita muchas ilusiones, expectativas, y lo digo con todo respeto a esta generación”, dijo el exfutbolista de El Tri

A pesar de sus consideraciones, Luis Roberto Alves considera que al final todo dependerá de la actitud con la que los futbolistas afronten los partidos del Mundial. Zague espera que México pueda avanzar de ronda y haga un buen papel.

“Está en ellos demostrar su capacidad, su calidad y nos regalen a todos los mexicanos esa gran satisfacción que es ver una selección trascendiendo, y llegando lo más lejos posible”, agregó.

El hospital de México

Hay varios futbolistas que de la selección mexicana que llegarán entre algodones a la Copa del Mundo. El caso de Luis Ángel Malagón ya es definitivo, pero hay otros jugadores como César Huerta, Marcel Ruíz, Santiago Giménez y Gilberto Mora que aún tienen posibilidades de llegar al Mundial. Zague confía en que puedan recuperarse y ser futbolistas elegibles para Javier Aguirre.

“México si tiene futbolistas en momentos difíciles, complicados, de lesión, esperemos que el tiempo sea generoso, bondadoso y que todos los futbolistas que tengan lesiones ahorita se puedan recuperar lo antes posible, que puedan llegar a la justa mundialista, en mejores condiciones, no sé si en óptimas, pero si las mejores condiciones posibles”, concluyó.

Grupo de México en el Mundial 2026

Partido Inaugural: México vs. Sudáfrica

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Jueves, 11 de junio de 2026 Sede: Ciudad de México

Ciudad de México Estadio: Estadio Azteca

Segundo Partido: México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Jueves, 18 de junio de 2026 Sede: Guadalajara

Guadalajara Estadio: Estadio Akron

Tercer Partido: México vs. Ganador del Repechaje Europeo

Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026

Miércoles, 24 de junio de 2026 Sede: Ciudad de México

Ciudad de México Estadio: Estadio Azteca

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