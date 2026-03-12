La delantera de El Tri tiene a sus grandes candidatos antes del Mundial

Javier Aguirre y la selección mexicana están en la recta final para el Mundial de 2026. A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo comienzan las especulaciones de la lista. Además de las dudas en la portería, Rafael Chávez y Miguel España mencionaron a los posibles protagonistas del ataque mexicano para el máximo torneo a nivel de selecciones.

Rafael Chávez, exmediocampista que despuntó en la década de los 70, quiere una mezcla de experiencia y juventud en el ataque de la selección de México. Chávez considera que Raúl Jiménez debe ser el delantero titular de la selección mexicana. Armando González podría ser un acompañanta.

“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular. Alexis Vega también me gusta mucho, está tocado por Dios, excelente acompañante para un delantero y me encanta la ‘Hormiga’. Ojalá a Javier se le ilumine el coco y ponga a los mejores”, dijo Rafael Chávez en unas declaraciones recopiladas por Récord.

En el Mundial de Qatar 2022, los goles de México llegaron en el último partido. El Tri de Gerardo Martino no pudo marcarle goles a Polonia y a Argentina. Chávez espera que Javier Aguirre pueda afinar detalles en el ataque mexicano. “Yo espero que a Javier se le ilumine, que realmente trabaje en esta recta final lo mejor posible y tengamos lo suficiente para meter goles”, agregó.

Raúl Jiménez, el gran candidato

Bajo las mismas consideraciones de Rafael Chávez, Miguel España apartó de la discusión a Raúl Jiménez. El exmediocampista mexicano considera que el delantero del Fulham debería tener garantizado su llamado al Mundial de 2026. Pero más allá de los nombres, España espera que Javier Aguirre termine de pulir el funcionamiento del conjunto mexicano.

“Raúl Jiménez es aparte. La Hormiga debe de estar, Quiñones también está trabajando bien, hay competencia. Lo importante es que también el cuadro tenga una manera de jugar, que tenga circuitos para que los abastezca; así tengamos al mejor delantero, si no le llega ni un cacahuate. Yo espero que Javier y todo el cuerpo técnico puedan encontrar esa forma de juego”, dijo el exjugador del León.

En esta temporada Raúl Jiménez ya acumula 35 partidos. El exdelantero de las Águilas del América ha marcado 9 goles y ha concedido 3 asistencias. Jiménez es un jugador habitual en el Fulham y, de no pasar ningún imponderable, llegará con muy buen ritmo al Mundial.

