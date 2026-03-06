Marco Fabián respalda la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026

La posible convocatoria de Guillermo Ochoa a la selección mexicana sigue siendo tema de debate. Marco Fabián, exjugador de la selección mexicana, considera que Memo debe ser llamado por Javier Aguirre. Sin embargo, el “Anfibio” cree que el puesto como titular le pertenece a Raúl Rangel.

Guillermo Ochoa tomó la decisión de regresar al Viejo Continente tras el Mundial de Qatar 2022. El plan de Memo era mantenerse en un óptimo estado físico para ser considerado para la Copa del Mundo de 2026. A pesar de que no ha sido llamado con frecuencia, Marco Fabián fue tajante al indicar que Memo debe ir al Mundial.

“Memo tiene que estar (en el Mundial) por muchas cuestiones, sigue demostrando que es un gran jugador, un gran portero, pero yo creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón. Es difícil poder elegir alguno, yo creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre cuando comience el Mundial, pero yo creo que en este momento me iría por el Tala”, dijo el exfutbolista de las Chivas en Fox Sports.

🇲🇽🇧🇷 Meanwhile in the Cypriot league… Guillermo Ochoa (40) and David Luiz (38) meet! ❤️✨ pic.twitter.com/9bibVW770n — EuroFoot (@eurofootcom) February 17, 2026

A pesar de este debate, Marco Fabián considera que México tiene muy buen material bajo los tres palos. El exjugador del Rebaño Sagrado cree que el guardameta titular debe ser Raúl Rangel por su presente.

“Como dicen muchos, no deberíamos tener problemas, siempre en México hemos tenido grandes porteros, ellos no son la excepción, pero bueno, me iría en este caso por el Tala”, agregó.

Guillermo Ochoa en Mundiales

Memo tiene una gran experiencia en Copas del Mundo. Guillermo Ochoa ha defendido el arco mexicano en sus últimos 11 partidos de Mundiales. Memo ha sido titular desde la primera jornada de Mundial de Brasil 2014 (partido contra Camerún). Desde entonces el exguardameta del América no se ha perdido ni un encuentro en esta competición.

Guillermo Ochoa ha recibido 12 goles en Mundiales (la mayor goleada fue el 0-3 de Suecia en Rusia 2018). El veterano guardameta mexicano ha mantenido su portería imbatida en 3 duelos: victoria 1-0 contra Camerún (Brasil 2014), empate 0-0 con Brasil (Brasil 2014), victoria 0-1 contra Alemania (Rusia 2018) y empate 0-0 con Polonia (Qatar 2022).

