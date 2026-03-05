Javier Aguirre tiene una alternativa en Europa para la defensa de El Tri

Javier Aguirre debe analizar cuáles son las mejores piezas para reforzar a la selección mexicana. A un amplio universo de futbolistas se le suma uno más. El “Vasco” podría contar con los servicios de Jonathan Gómez, lateral que juega en España.

Fue el propio futbolista el que reconoció que hay acercamientos con miembros del cuerpo técnico de la selección mexicana. Andrés Lillini, Director de Selecciones Nacionales Menores de México, fue el encargado de contactar con el joven defensor del Albacete.

“Crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano. Mis padres son mexicanos y toda mi familia está en México, así que siempre llevo esas raíces conmigo. La decisión la tomaré cuando lleguen las convocatorias”, dijo Gómez en una entrevista difundida por Excelsior.

¿Quién es Jonathan Gómez?

Jonathan Germán Gómez Mendoza nació en North Richland Hills, Texas. El joven lateral izquierdo es categoría 2003. A su corta carrera el futbolista mexicoamericano ha pasado por las canteras de varios clubes de Concacaf y Europa.

Gómez ha jugado para Dallas Academy, Solar SC, North Texas SC, Lousville City, Real Sociedad B, Mirandés, PAOK de Grecia y Albacete, su actual club.

La ficha de Gómez le pertenece al PAOK de Grecia. Pero el defensor mexicoamericano fue cedido al conjunto español hasta junio de 2026. El Albacete puede ejercer una opción de compra; en caso de no hacerlo, deberá regresar a Grecia con su club (tiene contrato hasta junio de 2027).

Jonathan Gómez 🇲🇽🇺🇸 (22) dejó un partidazo vs Real Valladolid en LaLiga 2 🇪🇸. El mexicoamericano jugó los 90’ y fue clave en el triunfo de 1-0.



– 4 pases clave, 2/2 centros completados, 8 contribuciones defensivas, 2 intercepciones y gano 6/7 duelos.📊pic.twitter.com/oXbPyRndtw — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 24, 2026

Jonathan Gómez ha jugado dos partidos amistosos con la selección mayor de Estados Unidos. Pero el lateral de 22 años no ha sido llamado más por la USMNT desde 2023. Gómez también ha representado a México en las categorías sub-16, sub-20 e incluso vio 8 minutos con la selección mayor en un encuentro contra Guatemala en 2022.

