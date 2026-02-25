Javier Aguirre está en medio de la incertidumbre por Gilberto Mora

Gilberto Mora es la principal duda de la selección mexicana de cara al Mundial de 2026. El futbolista de los Xolos de Tijuana es el jugador con mayor proyección en El Tri y su convocatoria parecía que iba por buen camino. Una lesión pone en riesgo su llamado y Javier Aguirre admitió estar bajo la misma duda.

Gilberto Mora está lidiando con una pubalgia. Esta es una compleja lesión en la ingle y es atribuida a la gran carga de partidos y al poco descanso del jugador de 17 años. De hecho, culpan a la selección mexicana de convocarlo a múltiples torneos sin priorizar su tiempo de descanso.

“No sé cuándo regresaría de su lesión Gilberto Mora”, fueron las tajantes palabras de Javier Aguirre sobre la recuperación de Gilberto Mora. El seleccionador mexicano explicó que hay varias opciones sobre la mesa para tratar la lesión de Mora. Una de ellas es pasar por el quirófano.

“Estuve en Tijuana. En el Xolos vs Puebla, estuve con él en el palco. Iba a ir a una evaluación con otro médico por una tercera opinión, es una lesión compleja. Hay tres teorías: que te operes y puedes jugar; la otra es reposar; y la tercera es combinarlas”, explicó el seleccionador de México.

Javier Aguirre es optimista

El “Vasco” se mantiene en constante comunicación con los Xolos de Tijuana para evaluar el desarrollo físico de Gilberto Mora. Javier Aguirre considera que la juventud del mediocampista mexicano será un factor a favor en su recuperación.

“Está en la etapa en que no se pusieron de acuerdo, está en un buen tratamiento. Yo estoy en comunicación con sus médicos y especialistas. Yo creo que su juventud le va a ayudar. Hoy no está disponible; en qué tiempo volverá no sé”, agregó.

Gilberto Mora no juega un partido oficial con su club desde el 17 de enero de 2026. En el duelo contra el Atlético San Luis, Mora vio sus últimos minutos de lo que va de año.

