Piden la convocatoria de Armando González al Mundial de 2026

Armando González es el delantero mexicano del momento en la Liga MX. La “Hormiga” ha sido el líder ofensivo de las Chivas de Guadalajara y un jugador con potencial para la selección mexicana. Sin muchos rodeos, Ramón Morales considera que Javier Aguirre debe llevarlo al Mundial de 2026.

El éxito de las Chivas de Guadalajara se debe, en parte, al aporte de Armando González. El joven delantero mexicano ha comandado el ataque en los planteamientos de Gabriel Milito. Ramón Morales lo llevaría a la Copa del Mundo sin importar su poca experiencia en El Tri.

“Yo si lo llevaría, a mi me tocó que llevaran a Andrés Guardado jovencito. Lo lleva La Volpe y también había dudas, al final le vio potencial y no se equivocó. Después vimos la gran carrera de Andrés. Llevar a Armando puede ser un beneficio para la selección nacional, llevar un jugador joven que en un futuro los siga representando”, dijo Morales para Fox Sports.

Armando González tiene 22 años. El caso de Andrés Guardado fue mucho más prematuro. El “Principito” fue a su primera Copa del Mundo con 19 años. Guardado fue a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Después de allí, el azteca se atornilló en las convocatorias de México y asistió a los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Armando González y sus rivales

La lucha por el ataque de la selección mexicana recae en algunos nombres propios. Henry Martín ha perdido un poco de terreno por sus lesiones. El caso de Santiago Giménez es similar, pero surge la duda de su posible convocatoria por lo que representa y no por su actualidad.

Los verdaderos rivales de Armando González son Raúl Jiménez y Julián Quiñones (esta último con características diferentes). Raúl Jiménez ha marcado 7 goles y ha concedido 3 asistencias en 31 partidos con el Fulham. Julián Quiñones ha convertido 25 goles en 23 partidos con la camiseta del Al Qadsiah.

Por su parte, Armando González ha marcado 17 goles y ha concedido una asistencia en 24 partidos disputados (entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026). La “Hormiga” viene con ritmo y es muy importante lo que pueda hacer en los partidos amistosos de El Tri y cómo cierre el campeonato con las Chivas de Guadalajara.

