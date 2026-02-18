Pablo Barrera le cierra la puerta de El Tri a jugadores naturalizados

En las últimas semanas varias personalidades del fútbol mexicano han alzado su voz en contra de la convocatorias de futbolistas naturalizados. Pablo Barrera manifestó su descontento con la inclusión de jugadores extranjeros que no sientan la camiseta de El Tri.

Ya son varios los analistas y futbolistas que han manifestado su descontento con la naturalización de jugadores para defender los colores de El Tri. Los que más ruido han generado son Héctor Herrera, Ramón Morales, entre otros.

A esta lista se suma Pablo Barrera. El exdelantero mexicano jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con México y también participó en una Copa Oro y una Copa Confederaciones. Barrera cuestionó el hecho de involucrar a extranjeros que no sientan la camiseta mexicana.

Pablo Barrera considera que el interés real de algunos futbolistas naturalizados es tener la exposición y el privilegio de jugar un Mundial. Barrera realizó esta afirmación con base en su propia experiencia.

“Solamente quieren vivir un Mundial. Yo, la verdad, le daría la oportunidad a un mexicano; es verdad, estos jugadores le tienen cariño al país, la gente te arropa, pero sin decir nombres me han tocado compañeros que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la selección, solamente la ven para vivir a un Mundial”, dijo Barrera en una entrevista con ESPN.

Álvaro Fidalgo en la mira

El principal señalado en estos casos, netamente por temas de proximidad, es Álvaro Fidalgo. El mediocampista español podría recibir el llamado de Javier Aguirre para los amistosos de México en el mes de marzo. Portugal y Bélgica serían los primeros partidos de Fidalgo con El Tri. La crítica surge porque, a tres meses del Mundial, Fidalgo se subiría al barco de El Tri.

Un caso muy similar al de Fidalgo fue el de Rogelio Funes Mori. El “Mellizo” recibió su primer llamado a poco más de un año de que se iniciara el Mundial de Qatar 2022. Después de aquella Copa del Mundo, el exjugador de Rayados desapareció del radar del conjunto azteca.

