¿Quién es Gianluca Prestianni? El jugador acusado de racismo por Vinícius y Mbappe ya se había burlado de México

La Champions League volvió a quedar bajo la lupa tras el tenso momento protagonizado por Vinicius Jr y Gianluca Prestianni durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid. El delantero brasileño denunció un presunto acto racista del argentino, lo que provocó la activación del protocolo y la interrupción del encuentro durante varios minutos.

La polémica no solo encendió el debate sobre el racismo en el fútbol europeo, sino que también revivió un episodio del pasado reciente del joven futbolista argentino, relacionado con una burla hacia México en el Mundial Sub-20.

La polémica entre Vinicius Jr y Prestianni en la Champions League

El incidente se produjo en pleno duelo de UEFA Champions League, cuando Vinicius Jr alegó haber recibido un comentario discriminatorio por parte de Gianluca Prestianni. La denuncia derivó en la activación del protocolo correspondiente y el partido se detuvo por varios minutos, generando tensión en el terreno de juego y en las gradas.

La situación escaló rápidamente y desató reacciones tanto dentro como fuera del campo, colocando nuevamente el foco en la lucha contra el racismo en la Champions League.

El antecedente de Prestianni: la burla a México en el Mundial Sub-20

Tras el incidente en Europa, en redes sociales comenzó a circular un recuerdo del paso de Prestianni por el Mundial Sub-20.

Luego de que la selección argentina eliminara a México en los cuartos de final, surgió una polémica celebración. Todo comenzó cuando el ‘Chicha’ Sánchez celebró bailando el triunfo del Tri sobre Chile al llegar al hotel de concentración.

Posteriormente, Gianluca Prestianni imitó el baile del futbolista mexicano en tono de burla, gesto que fue compartido en redes sociales por algunos jugadores argentinos y que generó comentarios divididos entre aficionados.

Además, parte del plantel argentino salió del estadio con la música de El Chavo del 8, lo que fue interpretado por algunos sectores como una provocación hacia México tras la eliminación.

¿Quién es Gianluca Prestianni? Perfil, trayectoria y actualidad

Gianluca Prestianni es un futbolista argentino formado en las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield, club donde debutó profesionalmente y llamó la atención por su talento y proyección ofensiva.

En 2023 fue adquirido por el Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal. Sin embargo, se integró formalmente al primer equipo en 2024, una vez alcanzada la mayoría de edad.

En 2025 disputó el Mundial Sub-20, torneo en el que Argentina llegó hasta la Final, donde cayó ante Marruecos. Su rendimiento lo consolidó como una de las jóvenes promesas sudamericanas en el fútbol europeo.

Champions League, redes sociales y presión mediática

El cruce con Vinicius Jr en la Champions League y el recuerdo de su burla a México han colocado a Prestianni en el centro de la conversación digital. Mientras la investigación del presunto acto racista sigue su curso, el debate sobre la conducta de los futbolistas jóvenes en escenarios internacionales vuelve a tomar fuerza.

La combinación de polémica en Champions, antecedentes virales y presión mediática convierte el caso en uno de los temas más buscados del momento en el fútbol internacional.

