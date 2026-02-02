Mourinho dice que el Real Madrid es “el rey” de la Champions League

José Mourinho no ocultó su admiración por el Real Madrid en la antesala del cruce de playoffs de la UEFA Champions League que enfrentará al club español con el Benfica en la segunda mitad de febrero. El técnico portugués, actual entrenador del conjunto lisboeta, se refirió al sorteo del torneo continental y dejó en claro que, para él, los blancos parten como el principal candidato al título.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Mourinho habló con el canal oficial del club, BTV, en la previa del partido de liga frente al Tondela, que terminó con empate sin goles. Al ser consultado por el emparejamiento definido el viernes, fue directo en su análisis y recordó que las opciones eran limitadas para su equipo. “Solo teníamos dos opciones, Real o Inter. No teníamos muchas alternativas. Nos tocó el rey”, afirmó.

El portugués, que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, profundizó en su visión y destacó el peso histórico del club merengue en la competición más importante de Europa. “El otro día, cuando un jugador de Real Madrid me ofreció su camiseta después del partido, a mis colegas les mostré a modo de broma el símbolo que tenía, de las 15 Champions. Es el rey, con todo lo que ello significa. No es solo historia, vamos a jugar contra quien seguramente sea el máximo favorito para ganar esta competencia”, agregó.

Durante su etapa en el banco madridista, Mourinho alcanzó las semifinales de la Champions League en todas las temporadas que estuvo al frente del equipo, además de conquistar una Liga y una Copa del Rey, un antecedente que refuerza el conocimiento profundo que tiene del club blanco y de su mentalidad competitiva en Europa.

Un antecedente reciente y un gesto que dio la vuelta al mundo

El cruce entre Benfica y Real Madrid tendrá además un condimento especial, ya que se trata de una reedición del último duelo que ambos disputaron en la fase liga del torneo. Aquel encuentro, jugado en el Estádio da Luz, terminó con victoria del conjunto portugués por 4-2 en un desenlace dramático. El gol decisivo llegó en el octavo minuto de adición y fue convertido por el arquero Anatoliy Trubin, lo que permitió a Benfica avanzar de manera agónica y evitó que el equipo español clasificara directamente a los octavos de final.

Tras ese partido, una imagen se volvió viral y recorrió el mundo del fútbol. Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, se acercó a felicitar a Trubin por su intervención clave en el último tiro libre del encuentro. Mourinho no dejó pasar ese detalle y destacó públicamente la actitud del guardameta belga.

“Quiero decir una cosa más: lo que hizo Courtois con Trubin es de otro mundo. En las galas de final de temporada siempre dan el premio Fair Play. Me atrevería a decir que, en la tristeza de la derrota, encontró un momento para estar feliz por su colega que hizo algo de otro mundo”, señaló el entrenador.

Mourinho fue más allá y vinculó ese gesto con la trayectoria del arquero. “No me sorprende, porque fue jugador mío. Es el mejor arquero del mundo, y con esta actitud demostró que pasará a la historia grande de la Champions League, sin importar lo que pase. Lo que hizo es increíble”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Agüero, Henry, Romario y Buffón, entre las estrellas del primer Mundial de Leyendas en Brasil

· El Estadio Azteca recibirá juego de la NFL en 2026

· Despiden al entrenador de Chino Huerta en el Anderlecht