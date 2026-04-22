El multimillonario Mark Cuban descarta la opción de presentarse como candidato presidencial

Mark Cuban, el multimillonario que durante las elecciones pasadas apoyaba al expresidente Joe Biden para reelegirse, dio por descartada cualquier posibilidad de presentarse como aspirante a la presidencia en 2028.

Aunque su nombre llegó a salir a flote como una hipotética alternativa en la boleta, pues al tener un perfil de triunfador en el mundo de las finanzas y al llevar años aportándoles donativos a campañas —tanto republicanas como demócratas— se vislumbraba que podía seguir los pasos de otros magnates, él mismo se descartó durante una entrevista otorgada a la cadena de televisión Fox News.

“Eso no va a suceder. Mi sueño es continuar siendo emprendedor, pues creo que puedo tener un impacto y cambiar realmente la economía de la atención médica en este país”, indicó.

De hecho, hace cuatro años, el visionario empresario de Pensilvania cofundó Cost Plus Drugs, una farmacia en línea enfocada en ofrecerles a los estadounidenses medicamentos genéricos a precios reducidos.

A pesar de estar más ligado a los republicanos, en la anterior carrera por la presidencia decidió no respaldar a Donald Trump e incluso públicamente defendió la continuidad de Biden en la Casa Blanca.

“AMBOS CANDIDATOS SON VIEJOS. MUY VIEJOS. Ambos van a tener momentos mayores, recordarán mal, olvidarán cosas y tendrán debilidades físicas.

Te contaré un secreto no tan secreto: uno es excelente con los fragmentos de sonido, pero también piensa en fragmentos de sonido. El otro es terrible con las frases cortas, pero piensa con oraciones completas. Los votantes decidirán cuál preferimos”, escribió en su momento en la plataforma X.

Incluso meses después reconoció su apoyo al demócrata también oriundo de Pensilvania.

“Si tuvieran su último velorio, y fuera él contra Trump, y le dieran la extremaunción, igual votaría por Joe Biden”, expresó.

Kamala Harris dejó de contar con el respaldo de Mark Cuban, pues se rehúsa a verla nuevamente como candidata a la presidencia en 2028. (Crédito: Richard Shotwell / AP)

Lo complejo de asimilar es que aun cuando intentó continuar apoyando posteriormente a Kamala Harris, una vez que perdió frente a Trump decidió desmarcarse de ella al grado de reconocer no tener ningún interés en verla de nuevo como candidata presidencial.

“Hay tiempo para muchas cosas nuevas ahora mismo. No me importan los candidatos, no intento elegir a ninguno ni promover a ninguno. Lo que intento es cambiar el desastre que es ahora mismo en el sector sanitario. Eso es lo único que me importa”, mencionó durante su participación en la Cumbre de Salud organizada por el sitio Politico.

En términos más precisos, Cuban optó por volver a cerrar tratos con Donald Trump, esta vez colaborando estrechamente con TrumpRx, la plataforma creada a sugerencia del mandatario de la nación con el enfoque de ofrecerle a los ciudadanos la venta directa de medicamentos recetados.

“Buscamos traer la fabricación de medicamentos genéricos del extranjero a Dallas. Hay tantas cosas que estamos haciendo con la administración que creo que realmente estamos acelerando… porque les voy a revelar un secreto: a los republicanos también les gustan los medicamentos baratos. A los independientes también. A los demócratas también. Así que esa es la misión: abaratarlos, empezando por los medicamentos y extendiéndolos a todos los ámbitos de la atención médica”, enfatizó.

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