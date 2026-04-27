Autoridades en México capturan a líder del CJNG por quien EE.UU. ofrecía $5 millones

Autoridades mexicanas asestaron un golpe relevante al crimen organizado con la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado por agencias estadounidenses como un objetivo prioritario.

El arresto fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien detalló que la operación se llevó a cabo en el estado de Nayarit por elementos de la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales. De acuerdo con el funcionario, se trató de una acción “planificada, desarrollada y ejecutada” en coordinación con instancias federales.

Flores Silva contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Por información que condujera a su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, lo que subraya su relevancia dentro de la estructura criminal.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Un operador clave en la estructura del CJNG

De acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la DEA, “El Jardinero” fungía como uno de los comandantes regionales del CJNG, con influencia en zonas estratégicas del Pacífico mexicano, particularmente en Nayarit y estados colindantes.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan directamente con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados a nivel global. Incluso, reportes de inteligencia lo ubicaban como posible sucesor dentro de la organización criminal tras la reciente muerte del capo.

Además de sus funciones operativas, Flores Silva habría tenido un papel relevante en la logística del tráfico de drogas, incluyendo la supervisión de laboratorios de metanfetaminas, rutas aéreas clandestinas y el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos mediante redes de transporte terrestre.

Cargos en EE.UU. y antecedentes criminales

En cortes federales estadounidenses, “El Jardinero” enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y heroína con destino a territorio estadounidense, así como por delitos relacionados con el uso y posesión de armas de fuego.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el detenido también fue incluido en su lista negra bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, lo que implicó sanciones financieras internacionales.

Flores Silva, originario de Michoacán, ya había enfrentado procesos judiciales en el pasado. En Estados Unidos cumplió una condena de cinco años por tráfico de drogas. Tras su liberación, regresó a México, donde continuó con sus actividades ilícitas.

En 2016 fue detenido por su presunta participación en una emboscada contra policías en el estado de Jalisco, ocurrida un año antes. Sin embargo, posteriormente fue liberado tras apelar los cargos en tribunales mexicanos.

La detención de “El Jardinero” ocurre en un contexto de presión binacional para debilitar las estructuras del CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han señalado que este tipo de capturas son clave para interrumpir las cadenas de suministro de drogas que afectan a comunidades en ambos lados de la frontera.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el proceso de extradición, aunque se espera que en los próximos días autoridades mexicanas definan su situación jurídica. Mientras tanto, el gobierno federal destacó la acción como parte de su estrategia para contener a los grupos del crimen organizado.

Sigue leyendo: