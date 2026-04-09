Funeraria mexicana promueve un ataúd dorado como en el que enterraron a “El Mencho”

La exhibición de un ostentoso ataúd con acabado espejo color dorado en una reconocida funeraria de la capital de Colima ha desatado un intenso debate en redes sociales y ha atraído a decenas de curiosos.

El modelo, conocido comercialmente como Regal Gold o Promethean, se volvió tendencia no solo por su estética particular, sino por la inmediata asociación con el reciente funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la historia de esta pieza de alto prestigio funerario en México comenzó días antes, con la muerte de otro operador del mismo grupo criminal.

El primer uso documentado de este exclusivo féretro en territorio nacional no correspondió al capo más buscado, sino a Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, lugarteniente del CJNG abatido en un operativo federal.

El cuerpo de Guerrero Valadez fue velado en un ejemplar idéntico que se encontraba disponible en Guadalajara desde febrero, siendo posteriormente trasladado a Tanhuato, Michoacán.

ATAÚDES DE LUJO COMIENZAN A APARECER EN FUNERALES DE ALTO PERFIL EN MÉXICO



En semanas recientes, un lote de 7 ataúdes de alta gama fue traído desde Estados Unidos a #México, de los cuales dos ya habrían sido utilizados en funerales que generaron gran atención, incluyendo el de… pic.twitter.com/NxIxYAb1Po — 24 Morelos (@24_morelos) April 8, 2026

Días después, otro de estos ataúdes fue llevado desde Ciudad Obregón, Sonora, hasta la capital jalisciense para el sepelio que cimbró a la opinión pública.

A pesar de la narrativa que lo vincula irremediablemente con la narcocultura, los directivos de la Funeraria Magaña, ubicada en Colima, insisten en que su intención dista de glorificar a dichos personajes.

Durante una rueda de prensa convocada para presentar la pieza, explicaron que se trata simplemente de una opción de lujo más dentro de su catálogo de servicios, recordando que este mismo modelo ha sido utilizado en funerales de figuras del espectáculo como Michael Jackson o el cantante mexicano José José.

“Como grupo siempre pensábamos en que lo que menos queremos es lastimar a la sociedad. Sabemos que hay personajes que han lastimado a nuestra sociedad, pero la gente viene y nos pide lo que busca para despedir a sus familias”, puntualizó al diario El Heraldo de México Erika Peñafiel, gerente comercial de la firma, en un esfuerzo por desmarcar al producto del estigma del crimen organizado.

Características del ataúd

Contrario a la creencia popular avivada por su brillo, no se trata de un ataúd de oro macizo ni bañado en el metal precioso.

“No es de oro, simplemente tiene una terminación, pudiéramos decir, imitación de oro”, aclaró Juan Carlos Ramos, director general del grupo. Se trata en realidad de una estructura de acero pulido calibre 18 con un sistema de soldadura continua que garantiza un cierre hermético absoluto.

Alberto Alcántar, gerente de previsión, detalló que el féretro pesa 109 kilogramos y puede soportar el cuerpo de una persona de hasta 227 kilos.

Su interior está forrado con terciopelo azul rey (aunque los clientes pueden elegir entre cinco tonalidades, incluyendo rojo carmesí, púrpura, lavanda y blanco) y cuenta con una cama ajustable denominada Eternal Rest.

Pero quizá el rasgo más distintivo, más allá del acabado espejo, es su utilidad práctica en materia de seguridad: el sello impide la filtración de olores y evita la profanación del cadáver.

Según los registros de la empresa funeraria, en todo México solo existen siete ejemplares del modelo Regal Gold.

Su distribución geográfica, sin embargo, dibuja un mapa que coincide de manera notable con las zonas de alta influencia del crimen organizado: tres se encuentran en Culiacán, Sinaloa; uno está en Ciudad Obregón, Sonora; otros dos se localizan en Guadalajara, Jalisco; y el séptimo es el que actualmente se exhibe como pieza de mostrador en Colima.

Hasta el momento, solo dos han sido efectivamente utilizados y vendidos en servicios funerarios, de acuerdo con Milenio.

Su precio varía entre los 2,000 y 5,000 dólares, dependiendo del nivel de personalización en los acabados interiores.

No obstante, un servicio funerario integral que incluya este féretro, con todos los permisos, carroza y preparación estética del cuerpo, puede alcanzar fácilmente los 11,500 dólares.

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