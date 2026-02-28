Las tres veces que “El Mencho” se salvó de ser asesinado por sus rivales

La caída de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se produjo en un despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agencias internacionales. No obstante, para entender su legado de violencia, es crucial remontarse a los momentos en que su vida pendió de un hilo mucho antes de convertirse en el objetivo prioritario del gobierno mexicano.

En 2017, el robo de combustible encendió la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. En un intento por detener la ola de violencia, ambos bandos pactaron una reunión en un café de la ciudad de Irapuato. “El Marro” acudió con su seguridad, esperando negociar cara a cara con “El Mencho”. Sin embargo, el líder del CJNG envió a un emisario, lo que “El Marro” interpretó como una afrenta personal.

Según la versión de los hechos, la reunión duró apenas minutos. Visiblemente irritado, Yépez Ortiz desenfundó su arma y asesinó al representante del CJNG a quemarropa, desatando un tiroteo que se extendió hasta el estacionamiento de un hotel cercano, antes de que él mismo lograra huir.

A finales de 2015, el imparable crecimiento del CJNG encendió las alarmas en el Cártel de Sinaloa. Ismael “El Mayo” Zambada, viendo cómo “El Mencho” le arrebataba plazas clave como el puerto de Manzanillo, ordenó su eliminación. El elegido para la misión fue Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias “El R-18”, jefe de plaza en Colima, quien se alió con remanentes de La Familia Michoacana para tender una emboscada. El objetivo era una reunión de alto mando del CJNG en la colonia La Estancia, en Zapopan.

El ataque, ejecutado por unos 150 pistoleros en 50 vehículos blindados y con armamento de grueso calibre, desató una batalla campal que duró horas.

Fuentes extraoficiales reportaron al menos 50 muertos, 20 de ellos de la escolta personal de “El Mencho”. A pesar del cerco y la ferocidad del fuego, el líder del CJNG logró escapar, presuntamente a través de un túnel.

El fallido atentado no hizo más que recrudecer la violencia en la región. “El R-18” fue capturado en 2018 y posteriormente asesinado en 2023 en Mazatlán, un claro mensaje de que el CJNG no olvidaba.

Meses antes de esta emboscada, en mayo de 2015, Oseguera ya había demostrado su poder al frustrar un operativo federal en Jalisco, donde sus hombres derribaron un helicóptero de la Marina para evitar su captura.

Uno de los episodios más recordados data de principios de la década de los 2000, cuando Oseguera era un sicario del Cártel de Los Valencia. Según los relatos, fue capturado en Michoacán por una célula de La Familia Michoacana en medio de una disputa territorial.

Llevado ante José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, fue obligado a arrodillarse para ser ejecutado. En un giro que definiría el futuro del crimen en México, “El Chango” decidió perdonarle la vida.

Las versiones sobre este acto de clemencia van desde un fugaz momento de compasión hasta la subestimación de la amenaza que representaba aquel sicario. La historia tuvo un epílogo trágico en 2025, cuando el CJNG asesinó a Diego Méndez Velázquez, alias “El Changuito” e hijo de “El Chango”, en un establecimiento de Querétaro, demostrando que el perdón de hace dos décadas no había sido olvidado.

El capítulo final para Rubén Oseguera Cervantes se escribió el domingo en la serranía de Tapalpa. La operación fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que siguió los movimientos de una de sus parejas sentimentales hasta una zona de cabañas.

Al irrumpir en el refugio, los militares fueron recibidos a balazos. Ocho de sus escoltas murieron y dos soldados resultaron heridos. “El Mencho” intentó una última huida pero fue alcanzado por los disparos de las fuerzas federales. Herido de gravedad, falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

– Hay 4 posibles líderes del CJNG tras la muerte de “El Mencho” y México ya los investiga.

– RPG-7, el lanzacohetes ruso que portaba la gente de “El Mencho” y no alcanzó a disparar.