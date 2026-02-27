Hay 4 posibles líderes del CJNG tras la muerte de “El Mencho” y México ya los investiga

Las autoridades mexicanas tienen identificados y bajo investigación a cuatro miembros destacados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señaló este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial“, informó el funcionario en la conferencia presidencial desde Mazatlán, Sinaloa.

Sin precisar la identidad de estos posibles nuevos líderes del CJNG, García Harfuch insistió que están bajo investigación por las fuerzas de seguridad mexicanas, al ser personas que encabezan a alguna facción regional de una de las organizaciones criminales del narcotráfico más peligrosas del mundo.

Respecto a la situación actual del país, que tras la muerte de “El Mencho” sufrió una oleada de actos violentos en varios estado del país, el secretario de Seguridad aseguró que no se produjo un “repunte” de violencia, y que ya se encuentra “normalizada” la seguridad nacional.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya tienen identificados los perfiles de 4 posibles líderes que podrían sustituir a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, al frente del CJNG; sin embargo, precisó que dos de estos perfiles son los más probables. pic.twitter.com/pHT5h5BgrC — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) February 27, 2026

“No ha habido un repunte de violencia. Como podemos ver, el domingo fue cuando más problemas hubo. Al día siguiente se empezó a normalizar. Todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”, dijo.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco.

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Con información de EFE.

