RPG-7, el lanzacohetes ruso que portaba la gente de “El Mencho” y no alcanzó a disparar

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo representa un golpe a la cúpula de la organización, sino que ha destapado un arsenal que evidencia el poderío militar y el alcance internacional de sus redes de abastecimiento.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron un impresionante cargamento de armamento de alto poder. Entre el arsenal asegurado se encuentran fusiles con aditamentos lanzagranadas, un fusil Barrett, armas cortas, granadas de mortero, cartuchos útiles y varios lanzacohetes. El hallazgo de estas armas, algunas de manufactura extranjera, confirma la sofisticación logística que el CJNG desarrolló para enfrentar a las autoridades.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que ya integra una investigación para rastrear el origen y la compleja red de suministro que permitió a la organización hacerse de este tipo de armamento.

La presencia de estos lanzacohetes en el arsenal de “El Mencho” remite inevitablemente a uno de los episodios más violentos y simbólicos del cártel. El 1 de mayo de 2015, durante la llamada “Operación Jalisco”, la organización criminal logró derribar una aeronave militar en plena operación.

Entre el arsenal asegurado en el operativo contra "El Mencho", destacó un RPG-7, un lanzacohetes de origen ruso capaz de perforar blindaje y derribar aeronaves.



Con este armamento se evidencia el poder y alcance que llegó a tener el CJNG.. pic.twitter.com/hMUWjhCnu0 — Andres Triguero (@trig69080) February 24, 2026

De acuerdo con Azteca Noticias, aquel día, entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, al sur de Jalisco, un grupo de sicarios del CJNG detectó un helicóptero militar modelo Cougar que sobrevolaba la zona.

Desde tierra, los agresores dispararon un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. El proyectil impactó en el rotor de cola, provocando que la aeronave se desplomara y estallara en llamas. En el ataque murieron once militares y dos agentes de la Policía Federal, mientras que “El Mencho” logró escapar del cerco.

El arma utilizada en aquella agresión, y que ahora formaba parte del arsenal asegurado, es el RPG-7 (Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot-7). Se trata de un lanzacohetes antitanque portátil, desarrollado en la antigua Unión Soviética y adoptado oficialmente en 1961. Su diseño simple, resistencia y potencia de fuego lo han convertido en una de las armas de infantería más extendidas en conflictos contemporáneos.

Es un arma económica y ampliamente distribuida; más de 40 países lo han incorporado a sus arsenales. Naciones como Bulgaria, China, Irán, Irak, Rumania y Pakistán, además de Rusia, han producido versiones bajo licencia.

El RPG-7 dispara granadas propulsadas por cohete capaces de perforar blindaje, destruir vehículos y, como quedó demostrado en 2015, derribar aeronaves que vuelen a baja altura.

El decomiso actual deja un mensaje claro sobre el alcance que el CJNG llegó a tener.

