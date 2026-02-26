Tapalpa, el pueblo donde cayó “El Mencho” poco a poco vuelve a la tranquilidad

El domingo 22 de febrero la tranquilidad que siempre se vivió en el pueblo de Tapalpa se vio interrumpida por un operativo militar cuyo objetivo era capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante más de dos horas los pobladores de dicha comunidad, y los visitantes que cada fin de semana acuden a descansar en los complejos turísticos que hay en la zona, quedaron prácticamente atrapados en una lluvioa de balas entre soldados y sicarios.

De este modo, el lugar que hasta antes del 22 de febrero era conocido solamente por turistas nacionales, se convirtió en noticia internacional al ser el último refugio del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ahora, cuatro días después, el pueblo de Tapalpa se encuentra ya “más tranquilo” y con “más calma”, según informó Antonio Morales, alcalde del municipio del estado de Jalisco.

“Ya el pueblo lo observamos con mayor tranquilidad, con más calma, poco a poco volviendo a la normalidad y me da mucho gusto que nuestro pueblo, nuestro municipio esté cobrando vida“, dijo el funcionario en un video publicado en redes sociales.

El alcalde también descartó haber estado al tanto del operativo militar en su pueblo, donde se encontraba el líder del CJNG en una de sus exclusivas zonas residenciales, y que desembocó en un violento enfrentamiento entre los militares y los miembros del cártel con armas largas y lanzacohetes.

“La gente que conoce nuestro destino saben perfectamente que nuestro destino es un lugar tranquilo, con calma, que estos hechos que se suscitaron son hechos aislados”, aseveró.

De acuerdo con EFE, en el centro del pueblo y los alrededores se pudo constatar normalidad con los comercios abiertos.

La carretera de acceso ya se encuentra totalmente despejada de los vehículos calcinados que obstaculizaban el paso en los días anteriores tras los enfrentamientos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el martes el levantamiento del “código rojo” que se prolongó durante tres días en el estado, epicentro de la ola de violencia que sacudió el país tras el asesinato de “El Mencho”, y este miércoles se retomaron las actividades educativas y las oficinas y negocios reabrieron sus puertas.

