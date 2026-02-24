Estados Unidos levanta alerta de peligro de viaje para México, incluido Puerto Vallarta

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado para dar a conocer que la situación en el estado de Jalisco está volviendo a la normalidad, luego de los hechos violentos del pasado domingo, cuando se registraron diversos bloqueos e incendios de vehículos y comercios.

“El transporte público y los negocios están volviendo a la normalidad y ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en casa. Los horarios de vuelos se han normalizado en Guadalajara, y en Puerto Vallarta muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para hoy”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

“Ambos aeropuertos son seguros y cuentan con servicios. Si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense”, agregó la representación diplomática.

Sin embargo, también se especifica que el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco) y Tijuana (Baja California) está sujeto a toque de queda durante la noche.

Feb. 24 Update: Public transportation and businesses continue to return to normal operations and U.S. citizens are no longer urged to shelter in place. Flight schedules have returned to normal in Guadalajara, and in Puerto Vallarta many airlines have extra flights planned for… pic.twitter.com/g9cRlQfuVQ — TravelGov (@TravelGov) February 24, 2026

“Se ha ordenado al personal del gobierno estadounidense en el estado de Jalisco y Monterrey (Nuevo León) que permanezca dentro de sus áreas metropolitanas”, indicó el comunicado.

Por último, la Embajada dio una serie de recomendaciones, como consultar con la aerolínea correspondiente para confirmar el estado y el horario de sus vuelos; estar atentos a los medios locales para obtener actualizaciones, y seguir las instrucciones de las autoridades.

Fue el 22 de febrero cuando la Embajada emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante la ola de violencia registrada en varias regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, indicó la representación diplomática.

Sigue leyendo:

– EE.UU. advierte que habrá consecuencias si cárteles mexicanos tocan a sus ciudadanos.

– EE.UU. pide a sus ciudadanos resguardarse en México tras ola de violencia por muerte de “El Mencho”.