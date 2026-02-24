EE.UU. advierte que habrá consecuencias si cárteles mexicanos tocan a sus ciudadanos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó una dura advertencia a los cárteles mexicanos de la droga mientras la violencia azota al país tras el asesinato de “El Mencho”.

Durante una entrevista con Fox News, la funcionaria confirmó que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México, sin embargo, resaltó las “graves consecuencias” que habría, en caso de que algún ciudadano resulte herido.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos”, indicó Leavitt.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca indicó que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” para abatir al Mencho, contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

PRESS SEC: "The Mexican drug cartels know not to lay a finger on a single American or they will pay severe consequences under this President." 🔥pic.twitter.com/7IUuf96Ije — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 24, 2026

“Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Trump“, insistió Leavitt, quien recordó que la Administración ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las “medidas letales” tomadas contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico para detener el flujo de droga a EE.UU.

Washington está “coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos”, agregó la funcionaria.

Tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el crimen organizado reaccionó con diversos bloqueos e incendios tanto en Jalisco como en otros estados mexicanos.

Uno de los puntos donde se registró mayor parte de la violencia fue Puerto Vallarta, un destino turístico frecuentado por turistas mexicanos y extranjeros.

