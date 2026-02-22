Matan en operativo a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Autoridades mexicanas abaten en operativo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras el operativo, integrantes del crimen organizado realizaron bloqueos con vehículos incendiados en varias vías de estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas.

De acuerdo con diversos medios mexicanos, la muerte de Nemesio Oseguera se dio tras el operativo de fuerzas federales realizado en Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco.

Originario de Michoacán, Nemesio Oseguera era considerado uno de los líderes criminales más poderoso de México y era buscado por las autoridades estadounidenses.

En redes sociales, usuarios difundieron imágenes de los diversos narcobloqueos en varias partes de México como en el estado de Jalisco.

Jalisco bajo ataques del narco y el Gobernador @PabloLemusN no ha salido a dar aunque sea un mensaje de alerta a la población!!! — LIC. JORGE CARLOS RUÍZ (@JRUIZGDLMEX) February 22, 2026

Tras participar en una gira de trabajo por el estado de Coahuila, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, solo se limitó a decir que será el gabinete de seguridad quien informará sobre “El Mencho” y los narcobloqueos en el país.

“En unos momentos va a informar el gabinete de seguridad”, señaló Sheinbaum a bordo de un vehículo tras finalizar su evento en Coahuila.

Noticias en desarrollo…