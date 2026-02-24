México intensifica la búsqueda de 23 reos que escaparon tras la muerte de “El Mencho”

La ola de violencia que se desató el pasado fin de semana tras darse a conocer la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyó un ataque armado contra la cárcel de Puerto Vallarta.

Este hecho provocó la fuga de 23 presos de dicho centro penitenciario y la muerte de un guardia, según informaron autoridades estatales en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos.

“Ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, agregó el funcionario, quien detalló que un grupo armado disparó contra las instalaciones y derribó un portón con un vehículo, lo que abrió el acceso y permitió la fuga de los internos.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que 23 reos escaparon de la cárcel regional de Puerto Vallarta durante los bloqueos registrados ayer. Autoridades mantienen operativo para su localización.

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.

En ese balance, el Gobierno federal reportó víctimas y enfrentamientos en la región, mientras autoridades estatales aseguraron que se mantenían despliegues para recuperar el control y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha difundido oficialmente la lista de identidades de las 23 personas fugadas en los reportes consultados, según informó EFE.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización y captura, además de reforzar la seguridad penitenciaria tras el ataque.

