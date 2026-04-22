Secretario de Marina es destituido tras meses de disputas en el Pentágono y en medio de la guerra contra Irán

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido este miércoles de su cargo con efecto inmediato, en medio de tensiones internas dentro del Pentágono y en un contexto de creciente presión militar por el conflicto con Irán.

La salida fue confirmada por el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, quien agradeció públicamente el servicio de Phelan, sin detallar las razones de la decisión. “En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario, agradecemos al secretario Phelan su labor al frente de la Marina”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con fuentes de la administración citadas por medios estadounidenses, la decisión fue respaldada tanto por el presidente Donald Trump como por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes consideraron necesario un cambio de liderazgo en la institución naval. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de forma interina.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Disputas internas y reconfiguración en Defensa

La destitución ocurre tras meses de reportes sobre desacuerdos entre Phelan y altos funcionarios del Pentágono, incluidos Hegseth y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg. Aunque el secretario de la Marina no dirige operaciones de combate, su rol es clave en la administración de recursos, planificación estratégica y desarrollo tecnológico de las fuerzas navales.

El relevo también se inscribe en una serie de movimientos más amplios dentro del Departamento de Defensa. En semanas recientes, Hegseth ha removido a varios altos mandos militares, incluidos jefes del Ejército y oficiales de alto rango de distintas ramas, en lo que analistas interpretan como un intento por consolidar su equipo y alinear la cúpula militar con la agenda de la actual administración.

Entre los funcionarios destituidos figuran generales y almirantes con trayectoria en administraciones anteriores, lo que ha generado críticas por una posible politización de las fuerzas armadas.

Contexto de tensión con Irán

La salida de Phelan se produce en un momento delicado para la política exterior estadounidense. La Marina mantiene un bloqueo naval sobre Irán, en el marco de un frágil alto el fuego. En los últimos días, fuerzas estadounidenses han interceptado embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una acción que Teherán ha calificado como una violación de los acuerdos vigentes.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, se ha defendido la operación, asegurando que las acciones se han dirigido contra buques considerados internacionales y que el bloqueo ha sido efectivo para contener actividades consideradas hostiles.

Durante su gestión, Phelan impulsó iniciativas alineadas con la visión de la administración Trump, como el anuncio de una nueva clase de acorazados y decisiones polémicas en materia de disciplina interna. No obstante, su perfil como empresario sin experiencia militar previa también fue objeto de cuestionamientos desde su nombramiento en 2025.

Hasta el momento, Phelan no ha emitido declaraciones públicas sobre su destitución. Tampoco está claro si optó por renunciar o fue removido directamente, aunque versiones indican que se le dio la opción de elegir entre ambas vías.

Su salida marca la primera destitución de un secretario de una rama militar en la actual administración y refleja las tensiones que atraviesan al aparato de defensa en un contexto internacional complejo.

Sigue leyendo: