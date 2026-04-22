Hakeem Jeffries presiona para lograr los despidos del secretario de Defensa y del director del FBI

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, advirtió que los miembros de su partido presionarán hasta lograr las destituciones de Pete Hegseth, secretario de Defensa; y de Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), pues a ambos los considera no aptos para ser parte del gabinete presidencial.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, el representante neoyorquino reiteró su compromiso de luchar para que los funcionarios señalados sean remplazados por personas con mayor capacidad.

“Nos aseguraremos de que Pete Hegseth y Kash Patel también se vayan. Estas son personas que nunca debieron haber sido confirmadas por los republicanos del Senado. Es una vergüenza que hayan puesto a estas personas no cualificadas en puestos de tanta importancia y delicadeza”, expresó.

Con respecto al jefe del Pentágono, aunque su designación no ha dejado de causar controversia por ligarlo más a su faceta como expresentador de televisión, su posición asumida en contra de la guerra que Estados Unidos libra en contra de Irán, pero sobre todo sus declaraciones extremas generan mayor impopularidad.

De hecho, cuando fue confirmado en su cargo en enero, el margen de apoyo que logró fue estrecho e incluso los senadores republicanos Susan Collins, Mitch McConnell y Lisa Murkowski se unieron a los demócratas que se rehusaban a respaldar su nominación.

A pesar de ello, surgieron señalamientos negativos girando a su alrededor ligados a un presunto consumo excesivo de alcohol, lo cual reiteradamente se ha encargado de negar.

Los demócratas consideran adecuado que Pete Hegseth, secretario de Defensa; y Kash Patel, director del FBI, sean reemplazados de sus cargos como funcionarios. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En cuanto a Kash Patel, recientemente apareció un artículo en la revista The Atlantic, donde se menciona al consumo excesivo de alcohol en que ha incurrido al grado de llegar a ser inlocalizable después de algunas noches de copas.

“No debería ser director del FBI; debería buscar ayuda y tratamiento. La realidad es que la incompetencia y la corrupción descontroladas de este gabinete lo han convertido en el peor desde 1776, y Kash Patel es el siguiente”, señaló Ted Lieu, representante por California, durante un diálogo con la cadena Fox News.

Cabe señalar que, en marzo, el presidente Donald Trump dio a conocer el cese de Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y un mes después Pam Bondi corrió la misma suerte al ser destituida como fiscal general.

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