Ted Lieu, representante por California, anticipa el posible cese de Kash Patel como director del FBI

El demócrata Ted Lieu se sumó a las voces de otros de sus compañeros que consideran inadecuado permitirle a Kash Patel continuar siendo director del Buró Federal de Investigaciones(FBI) e incluso anticipa su posible destitución.

Recientemente apareció un artículo en la revista The Atlantic, donde se menciona al consumo excesivo de alcohol en que ha incurrido Kash Patel al grado de llegar a ser inlocalizable después de algunas noches de copas.

En contraparte, el funcionario de raíces señaló en una entrevista concedida a la cadena Fox News que había presentado una demanda en contra del medio informativo, exigiendo $250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios causados a su reputación.

Sin embargo, rueda de prensa celebrada en el Capitolio, Ted Lieu recomendó que Patel acuda a un especialista para que lo ayude a superar su debilidad por el licor.

“No debería ser director del FBI; debería buscar ayuda y tratamiento”, indicó.

La etapa de Kash Patel al frente del FBI ha estado rodeada de denuncias sobre su estilo de vida. (Crédito: Rod Lamkey / AP)

Acto seguido, señaló estar convencido que el funcionario neoyorquino de 56 años pronto será cesado, pues forma parte del peor gabinete elegido desde la independencia estadounidense.

“La realidad es que la incompetencia y la corrupción descontroladas de este gabinete lo han convertido en el peor desde 1776, y Kash Patel es el siguiente”, expresó.

Un día antes, en un dialogo entablado con la productora de contenidos políticos MeidasTouch, Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, evidenció la presunta conducta inadecuada exhibida por el director del FBI en un evento público.

“Creo que vimos, ya sabes, después del campeonato olímpico masculino de hockey, el hecho de que este tipo esté lanzando botellas al aire; no solo es vergonzoso, sino que es una persona fácilmente manipulable. Si se comporta de esta manera tan comprometedora en público, especialmente en un puesto en el FBI, cuando actúa de forma irracional, está creando oportunidades para el chantaje y la obtención de información comprometedora sobre cualquier persona difamada”, enfatizó.

Cabe señalar que, en marzo, el presidente Donald Trump dio a conocer el cese de Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional, y un mes después Pam Bondi corrió la misma suerte al ser destituida como fiscal general.

Frente a dicho panorama, la presión sobre Kash Patel se incrementa sobre todo si se toman en cuenta los señalamientos de supuestamente haber utilizado un avión del Estado para acudir a presenciar eventos de su novia e incluso para viajar con amigos a Europa.

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