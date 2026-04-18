Kash Patel enfrenta acusaciones de alcoholismo y amenaza con demandar

El director del FBI, Kash Patel, enfrenta una de las mayores controversias de su gestión tras la publicación de un reportaje que lo señala por presuntos episodios de consumo excesivo de alcohol, ausencias laborales y comportamiento errático. La información, difundida por The Atlantic ha generado inquietud dentro de la agencia.



De acuerdo con la autora del reportaje, varios funcionarios actuales y exfuncionarios del FBI describieron una gestión marcada por episodios preocupantes. Uno de los momentos más llamativos ocurrió el pasado 10 de abril, cuando Patel sufrió un aparente episodio de pánico tras no poder acceder a un sistema interno. Según el informe, creyó haber sido despedido y comenzó a llamar “frenéticamente” a colaboradores.



“Dos personas describieron su comportamiento como un ataque de histeria”, señala el reportaje, que se basa en más de dos docenas de entrevistas. Sin embargo, el incidente habría sido causado por un fallo técnico y no por una decisión de la Casa Blanca.

Las acusaciones más delicadas apuntan al supuesto consumo de alcohol del funcionario. Según el reportaje, Patel habría sido visto en estado de embriaguez en eventos sociales, e incluso se habrían reprogramado reuniones oficiales para adaptarse a sus horarios nocturnos. Además, se menciona que su equipo de seguridad tuvo dificultades para localizarlo en momentos clave, lo que encendió alertas sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

“Eso es lo que me quita el sueño”, dijo un funcionario citado por el medio citado, en referencia a la posibilidad de que el FBI enfrente una crisis mientras su director no está disponible.

Patel ha rechazado estas versiones

En una publicación en redes sociales, Patel calificó el reportaje como “información falsa” y lanzó una advertencia directa: “Nos vemos en los tribunales con todo tu séquito de periodistas falsos”.

El FBI, a través de su equipo de comunicaciones, también desestimó el contenido del artículo, asegurando que es “completamente falso en casi un 100%”. Por su parte, el abogado de Patel, Jesse Binnall, afirmó que el texto es “difamatorio” y se basa en fuentes anónimas poco confiables.

A pesar de la defensa, el reportaje ha reavivado las dudas sobre la estabilidad del liderazgo en el FBI, una agencia clave en la seguridad nacional de Estados Unidos. Según las fuentes citadas, incluso se han iniciado conversaciones en la administración del presidente Donald Trump sobre un posible reemplazo.

Fitzpatrick, sin embargo, mantiene su postura: “Mantengo cada palabra de este reportaje”, afirmó en entrevista televisiva, subrayando la seriedad de las fuentes consultadas.

see you and your entire entourage of false reporting in court… But do keep at it with the fake news, actual malice standard is now what some would call a legal lay up. https://t.co/MfbHH8OtLv pic.twitter.com/kw5U3LrfMM — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 18, 2026

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