FBI despide a agentes que investigaron a Trump por documentos clasificados

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) despidió a un grupo de agentes que participaron de cerca en la investigación sobre documentos clasificados hallados en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Los despidos ocurren en medio de crecientes tensiones políticas por el papel de las agencias federales en investigaciones contra el presidente.

Personas familiarizadas con el caso informaron a AP que los despidos forman parte de una reestructuración interna bajo el liderazgo del director del FBI, Kash Patel, designado por Trump. Según las fuentes, las bajas se han concentrado en empleados que tuvieron participación directa en investigaciones relacionadas con el presidente.

Estas medidas no han sido aisladas. De acuerdo con las fuentes, durante el último año el FBI ha apartado a decenas de funcionarios que colaboraron en investigaciones sobre Trump o que no estaban alineados con las prioridades de la actual administración. En paralelo, el Departamento de Justicia (DOJ) también ha realizado despidos y cambios de personal desde el inicio del segundo mandato presidencial.

Críticas tras los despidos en el FBI

Tras los despidos, la Asociación de Agentes del FBI condenó las decisiones atribuidas a la actual dirección de la agencia y advirtió que podrían afectar el funcionamiento institucional y la seguridad nacional.

“Estas acciones debilitan a la Oficina al eliminar conocimientos críticos y desestabilizar la fuerza laboral, socavando la confianza en el liderazgo y poniendo en peligro la capacidad de la Oficina para cumplir con sus objetivos de reclutamiento, lo que en última instancia pone a la nación en mayor riesgo”, señaló la organización en un comunicado.

Según las fuentes, los despidos más recientes incluyeron a agentes que participaron en la investigación de documentos clasificados, un caso que implicó un cateo de alto perfil en la propiedad de Trump en Florida y derivó en un proceso federal que lo acusaba de retener registros sensibles de su primer mandato y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Se sabe que alrededor de 10 empleados fueron despedidos recientemente, incluidos agentes que también participaron en investigaciones relacionadas con los intentos de Trump de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

