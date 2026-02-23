Jueza bloquea de forma permanente publicación del caso Trump sobre documentos confidenciales

Una jueza federal bloqueó de manera permanente la publicación del informe final del exfiscal especial Jack Smith sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump tras concluir su primer mandato (2017-2021).

La decisión fue emitida por la jueza de distrito Aileen Cannon, quien determinó que el llamado “Volumen II” del informe no podrá ser divulgado, compartido ni transmitido fuera del Departamento de Justicia. En su orden, la magistrada también prohibió que el documento sea entregado al Congreso o a terceros.

Cannon, designada al cargo por Trump, sostuvo que la elaboración del informe no debe hacerse pública debido a lo que calificó como el “nombramiento ilegal” de Smith como fiscal especial y cuestionó el proceso interno que llevó a su redacción.

BREAKING: Judge Cannon has permanently blocked the release of Jack Smith's classified documents report, saying it would be unfair to Trump and his former co-defendants to release it. https://t.co/5OAQvN0tmo pic.twitter.com/hmOt1hyfvQ — Kyle Cheney (@kyledcheney) February 23, 2026

Un informe bajo llave

El informe en cuestión está relacionado con el caso presentado en 2023 en Florida, donde Trump fue acusado de presuntamente llevarse documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca y retenerlos en su residencia privada de Mar-a-Lago. Según la investigación, parte del material confidencial habría sido almacenado en áreas no seguras del club social.

Aunque la jueza bloqueó su publicación, no ordenó la destrucción del documento. En su fallo, subrayó que una orden de protección emitida en junio de 2023 impide divulgar públicamente materiales obtenidos durante el proceso judicial sin autorización expresa del tribunal.

Cannon también argumentó que no es habitual que un fiscal publique un informe detallado con evidencia cuando un proceso penal ha sido desestimado sin que exista una condena. El caso fue archivado después de que la jueza concluyera en julio de 2024 que el nombramiento de Smith era inconstitucional, decisión que fue apelada por el gobierno federal en ese momento.

Smith había sido designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para investigar tanto el manejo de documentos clasificados como los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Reacciones divididas

La defensa de Trump celebró el fallo. La abogada Kendra Wharton afirmó que la jueza “concedió debidamente” la moción para bloquear la publicación y reiteró que el nombramiento de Smith fue inconstitucional. Trump ha sostenido de manera reiterada que las investigaciones en su contra formaron parte de una “caza de brujas” impulsada por la Administración Biden.

Durante su gestión como fiscal especial, Smith también presentó cargos contra Trump en el Distrito de Columbia por su presunto intento de revertir la victoria electoral del demócrata Joe Biden y por su papel en los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Sin embargo, ninguno de los casos llegó a juicio. Tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2024, Smith retiró los cargos en cumplimiento con la política del Departamento de Justicia que establece que un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente.

Judge Cannon is not the final word on Jack Smith's report.



Higher courts can overturn her decision, and give this information to the American people.



We've been fighting for the report's release for more than a year — and we're not done yet.https://t.co/HKsB3W4grV — American Oversight (@weareoversight) February 23, 2026

Organizaciones como American Oversight criticaron la decisión judicial al considerar que limita el derecho del público a conocer los hallazgos de una investigación financiada con fondos federales.

También el Knight First Amendment Institute advirtió que la orden podría entrar en tensión con principios de transparencia y libertad de expresión. Por ahora, salvo que un tribunal de apelaciones revierta la decisión, el informe permanecerá bajo reserva, cerrando otro capítulo en la prolongada batalla legal que ha marcado la carrera política de Trump en los últimos años.

Sigue leyendo: