¿Qué implica la declaración de emergencia sanitaria mundial por ébola?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Aunque no se considera una emergencia pandémica, la creciente cifra de muertes y la falta de una vacuna aprobada generan preocupación.

Impulsado por el virus Bundibugyo, este brote ha resultado en al menos 80 muertes sospechosas y 246 casos sospechosos en la provincia de Ituri, RD Congo. Los síntomas incluyen fiebre, fatiga y hemorragias.

En Uganda también se han reportado dos casos confirmados en Kampala, sin conexión aparente entre ellos. Las autoridades informaron que están realizando un seguimiento de las personas afectadas.

Recordemos que la mayor epidemia del ébola vivida hasta el momento data entre 2014 y 2016, sucedida en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, causando más de 11,000 muertes. En esa oportunidad, varios misioneros y sanitarios españoles, británicos o estadounidenses afectados fueron repatriados para ser tratados en Europa y América, reseña EFE.

Propuestas y prácticas para la contención

Organismos de salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., están enviando recursos para actividades de control. Se están implementando medidas de vigilancia y rastreo de contactos para prevenir la propagación.

La OMS ha destacado la importancia de una respuesta internacional coordinada y planea convocar un comité de emergencia para definir acciones adecuadas. Médicos Sin Fronteras también se está preparando para una respuesta rápida y eficaz frente a este brote.

Afecta a un “pequeño número de estadounidenses”

Los CDC declararon el domingo en un comunicado que un “pequeño número de estadounidenses” se ven directamente afectados por un brote de ébola que se está produciendo en la República Democrática del Congo.

“Los CDC están colaborando con otras agencias estadounidenses para coordinar la evacuación segura de los ciudadanos”, indicaron en su comunicado. Sin embargo, la agencia no confirmó el número de personas afectadas, el tipo de exposición ni si alguna había presentado síntomas.

“No comentamos ni debatimos sobre casos individuales”, declaró el Dr. Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes del ébola en los CDC, durante una rueda de prensa efectuada, informó ABC News. “Es una situación muy dinámica y, por el momento, lo que puedo decir es que seguimos evaluando la situación y les mantendremos informados a medida que obtengamos más información”.

Esto ha motivado esfuerzos regionales de contención y una advertencia emitida por Estados Unidos para que no viajes a la provincia afectada en el Congo.

Por otra fuente, se conoció que al menos seis estadounidenses en el Congo estuvieron expuestos al virus del ébola. Así, organizaciones de ayuda internacional informaron a CBS News, aunque no estaba claro si alguno había resultado infectado.

¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola se transmite por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada, especialmente cuando ya tiene síntomas, o con objetos contaminados por esos fluidos. También puede pasar de animales infectados a personas, pero no se transmite por el aire.

Se cree que determinadas especies de murciélagos son los hospedadores de este virus y de ellos el virus se transmite a otros animales y a personas.

Entretanto, si no hay síntomas, se considera que no hay riesgo de contagio, pero sigue siendo infeccioso mientras haya presencia de virus en sangre.

El periodo de incubación oscila entre dos y 21 días, y el aislamiento del enfermo es clave.

Trabajadores sanitarios vestidos con equipo de protección en su turno en un centro de tratamiento del ébola en Beni, Congo, el 16 de julio de 2019 | Archivo. Crédito: Jerome Delay | AP

Formas principales de contagio

Sangre.

Vómitos, diarrea y heces.

Saliva, orina, semen, leche materna y fluidos vaginales.

Agujas, ropa, sábanas u otras superficies contaminadas.

Contacto con animales salvajes infectados.

Lo que no suele ocurrir

No se contagia como un resfriado o la gripe por el aire, ni por estar cerca de una persona sin contacto con sus fluidos.

¿Qué tipo de vacunas están en desarrollo?

Actualmente existen dos vacunas contra el ébola aprobadas o ampliamente usadas, y varias en desarrollo o investigación, principalmente dirigidas a mejorar la protección cruzada entre cepas y a facilitar su uso en brotes futuros.

Vacunas ya aprobadas o en uso

rVSV‑ZEBOV (Ervebo®, Merck) : Es una vacuna de vector viral (virus de la estomatitis vesicular recombinante) que expresa la glicoproteína del virus Zaire ebolavirus. Está aprobada por la FDA y la OMS para prevenir la enfermedad por el ébola causada por la especie Zaire ebolavirus y se ha usado en brotes de la República Democrática del Congo.

: Es una vacuna de vector viral (virus de la estomatitis vesicular recombinante) que expresa la glicoproteína del virus Zaire ebolavirus. Está aprobada por la FDA y la OMS para prevenir la enfermedad por el ébola causada por la especie Zaire ebolavirus y se ha usado en brotes de la República Democrática del Congo. Ad26.ZEBOV / MVA‑BN‑Filo (Johnson & Johnson): Esquema de dos dosis con adenovirus 26 (Ad26.ZEBOV) como priming y MVA‑BN‑Filo como refuerzo. No está aprobada en EE. UU., pero se ha usado en brotes en la RDC en programas de ensayo y vacunación de emergencia.

Vacunas y prototipos en investigación

Vacuna de Oxford (ChAd3‑ZEBOV y similares) : Durante años se probaron vacunas basadas en adenovirus del chimpancé (por ejemplo, cAd3‑ZEBOV) en fase 1; se generaron respuestas inmunitarias, pero su desarrollo se ha ralentizado o redirigido frente a la vacuna de Merck.

: Durante años se probaron vacunas basadas en adenovirus del chimpancé (por ejemplo, cAd3‑ZEBOV) en fase 1; se generaron respuestas inmunitarias, pero su desarrollo se ha ralentizado o redirigido frente a la vacuna de Merck. Vacunas de ARNm (por ejemplo, Moderna) : Se están desarrollando prototipos de vacuna de ARNm específicos contra otras cepas del ébola (distintas de Zaire), pero aún están en pruebas preclínicas o tempranas, sin ensayos en humanos publicados.

: Se están desarrollando prototipos de vacuna de ARNm específicos contra otras cepas del ébola (distintas de Zaire), pero aún están en pruebas preclínicas o tempranas, sin ensayos en humanos publicados. Vacunas de “protección cruzada” usando Ervebo: Agencias de salud pública (OMS, África CDC, UA) están evaluando si la vacuna Ervebo, pensada para Zaire, puede ofrecer protección parcial frente a otras especies de ébola (por ejemplo, la cepa en el Congo reciente); se están diseñando protocolos de urgencia para ensayar esta “protección cruzada” en humanos.

Estado actual general de las investigaciones

La estrategia prioriza vacunas de dos dosis o de refuerzo para dar protección más duradera y amplia, además de vacunas de un solo disparo (como Ervebo) para uso rápido en brotes.

para dar protección más duradera y amplia, además de (como Ervebo) para uso rápido en brotes. Un foco importante es obtener vacunas efectivas frente a varias especies de filovirus (ébola y, en algunos esquemas, virus de Marburg), algo que aún no está plenamente logrado y se investiga activamente.

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