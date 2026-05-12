Confirman que droga usada para otra enfermedad sirve contra el hantavirus

Un grupo de científicas argentinas demuestra que la carragenina, conocida por su eficacia en la lucha contra el SARS-CoV-2 (COVID-12), también es efectiva contra la cepa Epuyén del virus Andes del hantavirus. Este descubrimiento llega en un momento crítico, ya que un crucero con pasajeros afectados se aproxima a las costas españolas, reseñan en Clarín.

El año pasado, los primeros hallazgos del equipo fueron presentados en el Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Posteriormente, se llevarán a cabo presentaciones adicionales en el Congreso Argentino de Virología.

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, donde se evaluó el impacto de la carragenina en células del epitelio respiratorio infectadas por hantavirus.

Mecanismo de acción de la carragenina

La carragenina actúa como un polímero sulfatado que, a través de atracción electrostática, envuelve al virus y bloquea su capacidad de unirse a las células del huésped.

Esto impide la replicación viral y podría frenar el desarrollo del síndrome pulmonar por hantavirus, enfermedad con alta tasa de letalidad.

Implicaciones en el contexto actual

Con el barco MV Hondius como posible escenario de ensayo, existe la expectativa de validar la eficacia de la carragenina en un contexto de brote, aunque los protocolos podrían limitar esta posibilidad.

Miembros de la tripulación del barco esperan su turno para hablar con los epidemiólogos. Crédito: AP

El proyecto titulado “Rol de la lota-carragenina y de las proteínas sufactantes” ha obtenido un subsidio, pero los investigadores están en busca de nuevos fondos para continuar sus ensayos clínicos, especialmente en áreas de alta incidencia en Argentina.

Es de destacar, según conoció el medio Clarín, que una de las científicas involucradas en este descubrimiento es reconocida también por sus contribuciones anteriores sobre la transmisión del hantavirus de persona a persona, desafiando creencias establecidas en la comunidad científica. Su trabajo continúa adquiriendo relevancia a medida que se avanza en la comprensión y tratamiento del hantavirus.

Posibles efectos secundarios de la carragenina

La carragenina es un polisacárido derivado de algas rojas que se estudia como posible tratamiento antiviral (incluyendo el hantavirus andes), pero aún no está aprobada como terapia oficial ni está bien definida su seguridad a largo plazo en humanos.

Uso de la carragenina contra el hantavirus

En estudios in vitro y experimentos preliminares, la carragenina ha mostrado capacidad de reducir la carga viral de la cepa Andes al actuar como “trampa” para las partículas virales, evitando que entren en las células respiratorias.

Hasta ahora, los datos provienen de laboratorio y de ensayos muy limitados; no hay protocolos consolidados de uso clínico para hantavirus en humanos.

Efectos secundarios potenciales en humanos

Al ser usada como aditivo alimentario y en formulaciones nasales/spray antivirales, la experiencia disponible sugiere un perfil relativamente seguro en dosis habituales, pero con ciertas preocupaciones:

Efectos digestivos e intestinales: Algunos estudios y alertas advierten que la carragenina podría favorecer inflamación intestinal, aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal y alteración de la microbiota, particularmente en personas con enfermedad inflamatoria intestinal previa.

Algunos estudios y alertas advierten que la carragenina podría favorecer inflamación intestinal, aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal y alteración de la microbiota, particularmente en personas con enfermedad inflamatoria intestinal previa. Riesgo de inflamación y lesiones: En modelos animales y experimentos, se han descrito úlceras intestinales, lesiones y posible aumento de tumores en condiciones específicas, sobre todo con formas degradadas o a dosis muy altas, lo que genera dudas sobre su uso prolongado.

Consideraciones específicas para el hantavirus

En los ensayos recientes con carragenina como preventivo antiviral (por ej. durante la pandemia de COVID‑19) se reportaron baja toxicidad y pocos efectos adversos relevantes , lo que motivó explorar su uso potencial contra el hantavirus.

, lo que motivó explorar su uso potencial contra el hantavirus. Sin embargo, no se han publicado todavía estudios clínicos amplios en humanos con hantavirus; por eso los expertos recomiendan cautela y no usarla fuera de un protocolo clínico supervisado.

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