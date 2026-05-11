El hantavirus es altamente contagioso al inicio, advierte la OMS. Recomiendan cuarentena para casos sospechosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el hantavirus es más contagioso en las etapas iniciales de la enfermedad. Olivier le Polain, jefe de la unidad epidemiológica de la OMS, subrayó la importancia de la cuarentena para los casos sospechosos, dado que las personas pueden ser contagiosas desde el comienzo de la enfermedad.

“Si imponemos o recomendamos la cuarentena es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad“, declaró Le Polain durante una conexión en directo en varias plataformas de redes sociales.

“Es durante los primeros días, e incluso desde los primeros instantes de la enfermedad, cuando la contagiosidad es mayor“, indicó.

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha planteado preocupaciones a nivel global. La OMS aclaró que, aunque la situación es seria, no se compara con la pandemia de COVID-19. Desde el zarpe del buque en Ushuaia (Argentina), tres pasajeros han fallecido a causa de este virus poco común.

Vigilancia y prevención

La OMS enfatiza la necesidad de vigilancia continua ante la aparición de nuevos casos. Con un período de incubación específico, los expertos instan a identificar, aislar y atender a las personas que presenten síntomas iniciales.

“Debido a este período de incubación, podemos esperar ver nuevos casos aparecer en los próximos días, e incluso la semana que viene, y es por eso que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de que, ante la aparición de los primeros signos y síntomas, las personas afectadas sean identificadas, aisladas y atendidas», añadió el epidemiólogo de la OMS.

La gravedad de la situación requiere un enfoque proactivo en la prevención y el control de contagios.

Cortesía: Clarín

Pasajeros regresan a sus países de origen

También se conoció que los últimos pasajeros que quedaban en un crucero afectado por el brote mortal de hantavirus desembarcaron este 11 de mayo y abordaron vuelos a más de 20 países para entrar en cuarentena. Una mujer francesa fue la última en ser confirmada como infectada, mientras que un estadounidense fue sospechoso de infección tras las pruebas iniciales, reseñó Associated Press (AP).

Los pasajeros comenzaron a regresar a casa a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius atracara en las Islas Canarias. Personal con trajes de protección integral y máscaras respiratorias escoltó a los viajeros desde el barco hasta la costa de Tenerife, una operación que concluyó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, declaró que si hubiesen permanecido más tiempo en el barco, la situación podría haber sido difícil.

Detectados 9 casos de hantavirus

Hasta el momento se han detectado nueve casos de hantavirus. Tres han fallecido y seis personas con casos confirmados o sospechosos de hantavirus se encuentran en cuarentena, según la OMS.

Le Polain señaló que “no se incluye en este total a una persona del barco que fue repatriada y cuyo resultado de laboratorio fue inconcluso”.

Caso inédito

Las autoridades sanitarias afirmaron que se trata del primer brote de hantavirus en un crucero. Si bien no existe cura ni vacuna contra el hantavirus, la OMS señala que la detección y el tratamiento precoces mejoran las tasas de supervivencia.

El capitán del barco, Jan Dobrogowski, emitió un mensaje en vídeo elogiando a los pasajeros y a la tripulación por su valentía y perseverancia, y pidió respeto a su privacidad, recogió AP.

“No podría imaginarme navegando en estas circunstancias con un mejor grupo de personas, tanto pasajeros como tripulación”, dijo.

Protocolos de seguridad

Los pasajeros del crucero afectado por hantavirus han regresado a sus países de origen tras un operativo coordinado desde Tenerife (España). Ahora se seguirán estrictos protocolos sanitarios para garantizar su seguridad y prevenir contagios.

Protocolos principales. Se mantienen medidas de aislamiento y monitoreo médico en los países receptores, con pruebas obligatorias para hantavirus y cuarentenas selectivas según síntomas.

Coordinación internacional. El Gobierno de España coordinó los traslados con protocolos de verificación sanitaria durante los vuelos de repatriación. Autoridades locales asumirán el seguimiento a largo plazo, similar a retornos voluntarios gestionados por ACNUR en otros contextos.

Antecedentes en casos de hantavirus

Ha habido varios brotes importantes de hantavirus, y los más conocidos ayudan a ver cómo se manejan estas crisis: vigilancia estrecha, aislamiento de casos, rastreo de contactos y medidas para controlar roedores y limpiar ambientes contaminados.

Brotes históricos

En la Guerra de Corea, en los años 50, se describió la llamada fiebre hemorrágica coreana, uno de los primeros grandes cuadros asociados a hantavirus, con miles de soldados afectados.

En 1993, el brote de Four Corners en Estados Unidos llevó al descubrimiento del síndrome pulmonar por hantavirus en el Nuevo Mundo; luego se identificó al ratón ciervo como reservorio, y el episodio cambió los protocolos de salud pública en América.

En 2012, el brote en Yosemite, California, obligó a rastrear y avisar a más de 10,000 personas expuestas, además de rediseñar cabañas y reforzar normas de limpieza para evitar aerosoles de excretas de roedores.

En 2014, un brote en Chile mostró transmisión entre personas en el entorno doméstico y en personal sanitario, lo que llevó a reforzar las precauciones hospitalarias y a monitorear contactos durante 42 días.

En 2018-2019, el brote de Epuyén, Argentina, fue especialmente importante porque confirmó la transmisión persona a persona del virus Andes; hubo 34 casos y 11 muertes, y se aplicó aislamiento selectivo de contactos sanos.

Cómo se manejaron

El manejo suele combinar tres frentes: atención clínica temprana, rastreo de contactos y control ambiental.

Cuando existe transmisión entre personas, como en el virus Andes, se refuerza el aislamiento, el monitoreo de expuestos y la protección del personal de salud.

Cuando el problema es ambiental, como en Yosemite, las autoridades priorizan la limpieza segura, la desinfección antes de barrer o aspirar y cambios en infraestructura para impedir refugios de roedores.

Patrón común

La lección más repetida es que los brotes de hantavirus no se controlan solo tratando enfermos; también hay que cortar la exposición a roedores y reaccionar rápido ante cualquier cadena de transmisión.

En América del Sur, donde el virus Andes puede propagarse entre personas, el seguimiento de contactos es especialmente importante.

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