Lo que pasa puertas adentro del crucero afectado por hantavirus: ¿se corre el riesgo de que pueda propagarse?

Un grupo de personas que hace apenas un mes se embarcaba en un viaje de aventuras, donde le aguardaban encuentros con ballenas, delfines y pingüinos, además de paisajes de extensiones heladas, acantilados imponentes y ondulantes colinas verdes, halló a la larga con un peligroso virus, que dejó hasta el momento tres víctimas mortales y varios casos de contagio.

A bordo del MV Hondius, aproximadamente 150 pasajeros enfrentan un brote de hantavirus. Tras el diagnóstico, el barco se encuentra anclado en el Atlántico, esperando recibir permiso para desembarcar en las Islas Canarias.

Ahora, se encuentran aislados en sus camarotes, con mascarillas, viendo películas o con permisos parciales de paseos en solitario por la cubierta.

Espacios del crucero MV Hondius. Crédito: Qasem Elhato | AP

Medidas de seguridad implementadas

Se han impuesto severas medidas de higiene y aislamiento. Los pasajeros deben practicar el distanciamiento social. A pesar de las circunstancias, el operador turístico Oceanwide Expeditions informa que los pasajeros mantienen la calma.

“La mayoría de la gente a bordo se está tomando el asunto con mucha calma”, dice el vlogger Kasem Hato, quien ha publicado en sus redes sociales unos videos desde la cubierta con vistas al agua y desde el interior de su camarote, reseña CNN, que captó su testimonio.

Hato incluso toma partido y pide tranquilidad. “Este virus no es nuevo para el mundo. Si se fuera a convertir en una epidemia, habría ocurrido hace mucho tiempo”, afirmó.

Si bien los pasajeros se toman la situación en serio, no están entrando en pánico, declaró Hato a CNN. La mayoría intenta mantener un espíritu positivo, participando en actividades como la lectura y la visualización de películas.

Se conoció que dos de los pasajeros fallecidos eran un matrimonio, y que entre los enfermos que se espera sean evacuados se encuentra una persona “relacionada” con el tercer fallecido.

Transmisión y perspectivas de salud pública

Maria Van Kerkhove, directora interina de gestión de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que la probabilidad de un brote a gran escala es baja, ya que la transmisión parece haberse dado entre contactos cercanos.

El hantavirus generalmente se transmite por roedores a través de sus heces, orina y saliva. Las personas se infectan al inhalar partículas presentes en el aire que contienen el virus, y suele propagarse en cualquier momento, aunque la mayoría de los casos ocurren en primavera y verano.

No obstante, se han documentado escasos casos de transmisión por contacto entre personas infectadas, únicamente relacionados con la cepa Andes, la cual precisamente se identificó en el brote del crucero.

“La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona”, afirmó Sabra Klein, profesora del departamento de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, recogió NBC News.

“El virus Andes, al ser un hantavirus, requiere un grado significativo de contacto con fluidos corporales”, explicó. “En los informes originales publicados a principios de la década de 2000, los estudios de caso muestran la transmisión entre parejas casadas, personas que conviven y mantienen relaciones íntimas. Ahí es donde se produce la transmisión”, agregó.

Esto diferencia al virus de otros como la COVID y la gripe, por lo cual existe baja probabilidad de que se vuelva incluso epidémico.

Morgan Gorris, científica del Laboratorio Nacional de Los Alamos que ha estudiado el hantavirus, al cual ha referenciado NBC, dijo que el primer paso para averiguar el modo de transmisión es identificar la cepa.

Vale acotar que existen cerca de 40 cepas de hantavirus en todo el mundo, y cada una causa una enfermedad distinta, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Todas pueden ser graves, aunque la cepa Andes es particularmente letal, causando la muerte de casi el 40% de los infectados.

¿Qué tenemos en el crucero?

Consultando a especialistas sobre si lo vivido en el crucero puede trascender, hay incertidumbre, pero la mayoría lo ve poco probable.

El Dr. Jacob Glanville, director ejecutivo de Centivax, una empresa de biotecnología de San Francisco, dijo a Fox News Digital que el hantavirus podría propagarse en un crucero bajo ciertas condiciones.

“Es posible, ya sea porque hay ratones infectados en el barco y la gente se está contagiando a través de esos ratones, o debido a la transmisión por contacto de persona a persona, algo que la cepa Andes ya ha demostrado ser capaz de hacer”, declaró.

También señaló que el barco había hecho escala en Sudamérica y que la letalidad parecía más acorde con las cepas procedentes de América.

El crucero MV Hondius inició su expedición el 1 de abril de 2026 desde Ushuaia (Argentina), con el objetivo original de cruzar el Atlántico Sur y finalizar en las Islas Canarias (España). A mediados de abril, hizo escalas en las islas de Santa Elena y Ascensión. El brote de hantavirus se detectó mientras el barco navegaba por islas remotas del Atlántico. A principios de mayo, llegó a costas de Cabo Verde, donde las autoridades prohibieron el desembarque por la alerta sanitaria.

Glanville advirtió que, hasta que se pueda descartar la posibilidad de que esté involucrada una cepa más transmisible, evacuar a los pasajeros del barco podría suponer riesgos, recoge Fox. “De lo contrario, existe un riesgo pequeño pero grave de provocar un brote internacional letal”.

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