Amenaza resurgente: una enfermedad bacteriana mortal regresa ante baja tasa de vacunación

La doctora Lara Johnson compartió con NBC su experiencia personal con la infección por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) a la edad de cuatro años. Esta experiencia subraya la importancia de la vacunación y los peligros de la enfermedad.

Las bacterias atacaron su epiglotis, el cartílago que cubre la tráquea al comer para evitar que la comida entre en los pulmones, mientras sus vías respiratorias se obstruían y no podía tragar, contó a NBC News.

“Tenía fiebre y sentía que me ahogaba. Pensé que iba a vomitar”, afirmó. La llevaron al hospital en el que ahora se desempeña como directora médica, para que le practicaran una traqueotomía de emergencia. Se vieron en la necesidad de hacerle una incisión en el cuello y en la tráquea para que pudiera respirar. Culminó el procedimiento con la administración de antibióticos para tratar la infección; le retiraron la vía aérea de plástico y se recuperó.

Para 1980 la vacuna contra el Hib no estuvo disponible, sino siete años después. Antes de la vacuna, alrededor de 20,000 niños en Estados Unidos desarrollaban formas graves de Hib cada año.

Caída en tasas de vacunación

Los informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican una disminución en el porcentaje de bebés vacunados completamente contra Hib, cayendo del 78.8% en 2019 al 77.6% en 2021. Este descenso ha despertado la preocupación entre los médicos.

Los profesionales de salud advierten que la disminución de la vacunación puede llevar a un resurgimiento de enfermedades prevenibles como el Hib y el sarampión, convirtiendo hospitales en lugares con casos graves de enfermedades que se creían bajo control.

Un panorama alarmante

Se han reportado anuncios inquietantes sobre nuevos casos de Hib, incluidos incidentes con meningitis bacteriana en hospitales donde no se habían visto casos recientes. Los médicos están modificando su enfoque ante pacientes jóvenes no vacunados.

El trágico caso de Liam Dahlberg, quien falleció a causa de una infección por Hib a pesar de estar vacunado, ilustra las complicaciones que pueden surgir en niños con sistemas inmunitarios comprometidos. Su madre hace un llamado a las familias para proteger a sus hijos.

Conciencia sobre la vacunación

Los vacunadores y los pediatras están haciendo un esfuerzo concertado para fomentar la conciencia sobre la importancia de la vacunación. Las historias de la Dra. Johnson y de Liam sirven como recordatorios poderosos de las consecuencias devastadoras de la enfermedad y el impacto positivo de la inmunización.

Síntomas y complicaciones de una infección por Hib

Las infecciones por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) en niños pueden manifestarse de formas variadas, desde síntomas leves hasta graves que requieren atención inmediata. Los síntomas comunes incluyen fiebre alta, irritabilidad, letargo, rechazo al alimento, llanto inconsolable y abultamiento de la fontanela en bebés.

Síntomas principales

Fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y vómitos, especialmente en meningitis.

Dificultad para respirar, babeo, voz apagada y postura inclinada hacia adelante en epiglotitis.

Tos, sibilancias, retracción torácica y disminución del apetito en neumonía o bronquitis.

Irritabilidad, tironeo de orejas, supuración y pérdida auditiva en otitis media.

Complicaciones graves

Las infecciones por Hib pueden progresar a condiciones potencialmente mortales como meningitis (daño cerebral, pérdida auditiva o convulsiones), sepsis (shock y pérdida de extremidades), epiglotitis, neumonía, artritis séptica o pericarditis. Otras secuelas a largo plazo incluyen hidrocefalia, derrame subdural y discapacidad permanente. El tratamiento hospitalario con antibióticos es esencial para evitar la muerte o problemas crónicos.

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