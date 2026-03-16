La vacuna contra la gripe no funcionó en EE.UU.: se registraron las peores tasas de efectividad en más de una década

La reciente temporada de gripe en Estados Unidos reportó una efectividad de la vacuna entre el 25% y el 30% para adultos y del 40% para niños. Este porcentaje se considera una de las tasas más bajas en dos décadas.

Un nuevo subtipo del virus A H3N2 ha predominado en esta temporada, contribuyendo a un aumento considerable de infecciones, especialmente en Nueva York. Los funcionarios de salud atribuyen el bajo rendimiento de la vacuna a la falta de adaptación a esta nueva cepa.

Hasta la fecha, se han registrado 27 millones de infecciones y 22,000 muertes relacionadas con la gripe. Al menos 101 niños han fallecido y la mayoría no estaban completamente vacunados.

“La temporada de virus respiratorios de invierno está llegando lentamente a su fin, y todos estamos muy agradecidos por ello”, anunció el Dr. William Schaffner, experto en vacunas de la Universidad de Vanderbilt, recogió Associated Press (AP).

Comparación con temporadas pasadas

La tasa de vacunación contra la gripe en EE.UU. para la temporada 2025-2026 muestra una disminución notable en comparación con años anteriores, contribuyendo a una temporada de alta severidad con más casos y hospitalizaciones. Esta baja cobertura se observa especialmente en niños y adultos mayores, grupos vulnerables.

Las tasas de vacunación infantil han caído del 59% en 2019-2020 al 46% en 2024-2025, mientras que en adultos mayores de 65 años también están por debajo del 50% este año. En diciembre 2024, solo el 41% de adultos y un porcentaje similar de niños estaban vacunados, inferior al 44% infantil del año previo. Para la temporada 2023-2024, el 45% de adultos se vacunó, 2 puntos menos que en 2022-2023.

Perspectivas futuras para la vacunación

A pesar de la baja efectividad, la vacunación sigue siendo recomendada para prevenir enfermedades severas. La vacuna para la próxima temporada se alineará con las nuevas cepas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las tasas de vacunación antigripal, relativamente bajas, no ayudaron, advierten.

La vacuna disponible para esta temporada fue diseñada para combatir una variante diferente del virus H3N2, y la proliferación de la nueva cepa es una explicación probable de por qué la vacuna fue menos efectiva, dijo Schaffner.

Medidas para evitar el contagio

Además de la vacunación, existen varias medidas prácticas y efectivas para reducir el riesgo de contraer la gripe. Estas se centran en la higiene personal, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la evitación de contagios.

Higiene diaria. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de tocar superficies públicas o antes de comer. Cubre boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y deséchalo inmediatamente después. Usa gel desinfectante a base de alcohol si no hay agua disponible.

Hábitos saludables. Mantén una dieta equilibrada rica en frutas y verduras para fortalecer tus defensas, bebe suficiente agua y duerme al menos 7-8 horas por noche. Realiza actividad física regular y evita el consumo excesivo de azúcares procesados, que pueden debilitar el sistema inmunitario. Abrígate adecuadamente en climas fríos para proteger las vías respiratorias.

Evitar contagios. Ventila los espacios cerrados diariamente para renovar el aire y reduce el hacinamiento, especialmente con niños o bebés. Mantén distancia de personas enfermas, quédate en casa si tienes síntomas y usa mascarilla en lugares concurridos o al cuidar a alguien con gripe. No compartas objetos personales como vasos o utensilios.

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