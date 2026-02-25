Guerra por el mercado de medicamentos: reducirán a mitad de precio el Ozempic y Wegovy para 2027

El mercado de los medicamentos GLP-1 se ha vuelto cada vez más competitivo, y en este marco, Novo Nordisk ha declarado una disminución de hasta el 50% en el precio de lista de Wegovy, Ozempic y Rybelsus para el año 2027. Esta decisión busca recuperar su participación frente a Eli Lilly, su principal competidor, en el mercado de medicamentos para la obesidad y la diabetes.

El nuevo precio de lista de Wegovy se establecerá en $675 dólares mensuales, con el objetivo de aumentar la accesibilidad para los pacientes. Actualmente, Wegovy cuesta $1,349 dólares, mientras que Ozempic y Rybelsus se venden a $1,028 dólares cada uno.

A pesar de la reducción de precios, los precios de autopago seguirán siendo independientes de esta modificación.

Guerra de precios entre competidores

La reducción de precios se da en el contexto de una intensa competencia entre Novo Nordisk y Eli Lilly, que también ha ajustado sus precios en respuesta a la demanda creciente.

Ambas compañías han establecido acuerdos de “Nación Más Favorecida,” facilitando el acceso a ciertos pacientes, incluyendo aquellos de Medicare.

A pesar de los esfuerzos por mejorar sus precios y atraer más pacientes, Novo Nordisk ha confirmado que sus ventas y ganancias declinarán este año. Recientemente, un decepcionante ensayo clínico sobre su medicamento CagriSema ha impactado negativamente en el valor de sus acciones, complicando aún más su posición en el mercado.

Estrategias en la guerra por el mercado de GLP-1

Las empresas farmacéuticas en el mercado de GLP-1, como Novo Nordisk, Eli Lilly, Amgen y AstraZeneca, están implementando diversas estrategias para enfrentar la intensa competencia, enfocándose en innovación, acceso y diferenciación clínica.

Las compañías invierten en nuevos fármacos y formulaciones, como píldoras orales (ej. Wegovy oral de Novo Nordisk o orforglipron de Eli Lilly) y combinaciones de mecanismos de acción (GLP-1 con GIP o GCGR).

Asimismo, están ampliando indicaciones a áreas como apnea del sueño, reducción de riesgo cardiovascular, Alzheimer y PCOS para diferenciarse más allá de la pérdida de peso.

Expansión de acceso. Novo Nordisk usa recortes de precios para ganar cuota (42% en EE.UU. en 2026), mientras Eli Lilly mantiene precios premium con plataformas directas al paciente y telemedicina. Se adaptan a coberturas de empleadores, modelos PBM alternativos y programas de “point solutions” para superar restricciones presupuestarias.

Alianzas estratégicas. Forman asociaciones para diversificar ofertas, como fusiones, aprobaciones regulatorias y colaboraciones con empresas digitales para apps de soporte y terapéuticas digitales (PDTs). Ejemplos incluyen alianzas con telehealth, spas médicos y herramientas de IA para personalización y predicción de pacientes.

Diferenciación clínica y tecnológica. Enfocan en resultados específicos como preservación de masa muscular, vías de administración no inyectables y ensayos para evitar rebote de peso. Integra IA para matching paciente-medicamento y minería de datos EMR, además de campañas contra compuestos no aprobados para resaltar seguridad FDA.

