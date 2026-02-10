Unas pocas tazas de café o té al día pueden prevenir la demencia, según nuevo estudio

Un estudio observacional reciente ha revelado que el consumo habitual de café y té con cafeína puede estar relacionado con una disminución en el riesgo de demencia. La investigación se llevó a cabo con casi 132,000 adultos sanos y se publicó en el Journal of the American Medical Association.

Los datos sugieren que dos a tres tazas de café con cafeína al día, o de una a dos tazas de té, pueden ayudar a preservar la función cognitiva y ralentizar el deterioro cognitivo.

Sin embargo, el café descafeinado no mostró los mismos beneficios. Estos hallazgos son particularmente relevantes para personas menores de 75 años.

“No recomendamos que quienes no toman café empiecen a beberlo”, aclara el Dr. Yu Zhang, autor principal del estudio e investigador en prácticas en el Hospital General Brigham de Massachusetts (Mass General Brigham) en Boston, recoge NBC News. “Simplemente, observamos que, en quienes ya toman café, los resultados son realmente alentadores”, puntualizó.

Población estudiada y limitaciones de la investigación

Los investigadores analizaron dos grandes grupos: más de 86,000 mujeres y más de 45,000 hombres, abarcando datos desde 1980 hasta 2023. Se documentaron hábitos de consumo de café y té a través de cuestionarios dietéticos.

Determinaron también la cantidad óptima de tazas, o porciones de 236 ml (8 onzas), de cada bebida. Esto equivale a unos 300 miligramos de cafeína al día. Señalan que, en comparación con las personas que no bebían café ni té, quienes sí consumían esta cantidad tenían el menor riesgo de demencia.

Sin embargo, el estudio presenta varias limitaciones, como la falta de diferenciación entre tipos de té, métodos de preparación de café y el consumo de otras fuentes de cafeína. Además, la relación entre el consumo de cafeína y la calidad de la dieta puede ser más compleja de lo que se observa.

En este sentido, es importante expresar que además el estudio no menciona si las personas añadían leche, crema, azúcar u otros edulcorantes a sus bebidas. Lo cual es crucial porque otros estudios que investigan cómo los factores del estilo de vida pueden influir en la función cognitiva a lo largo de la vida señalan a las bebidas azucaradas como factor determinante de riesgo.

Mientras algunos expertos sugieren la necesidad de más investigación sobre el efecto neuroprotector de la cafeína, otros subrayan que los cambios dietéticos aislados no garantizan la prevención de la demencia. Se enfatiza la importancia de un enfoque integral que incluya ejercicio, sueño y actividades cognitivas.

Consumo excesivo de café o té

El consumo excesivo de café o té con cafeína conlleva varios riesgos para la salud, principalmente por sus efectos estimulantes en el sistema nervioso y cardiovascular.

Efectos comunes

Inquietud, temblores, ansiedad y nerviosismo.

Insomnio y alteraciones del sueño, especialmente si se consume por la tarde.

Dolores de cabeza, mareos y ritmo cardíaco acelerado.

Riesgos más graves

El exceso puede causar deshidratación, dependencia (con síntomas de abstinencia como fatiga) y, en casos extremos, convulsiones o problemas cardíacos.

Personas sensibles, embarazadas o con condiciones preexistentes (como hipertensión) enfrentan mayores riesgos.

Se considera seguro hasta 400 mg al día (unas 4 tazas de café), pero más allá genera estos problemas.

