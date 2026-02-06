Compuesto de la marihuana podría prevenir la demencia si se acompaña con un fármaco antiinflamatorio

Investigadores de la Facultad de Medicina Long de la Universidad de Texas han descubierto que el THC (tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana), combinado con el fármaco antiinflamatorio celecoxib, podría prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Los hallazgos sugieren que esta combinación podría ofrecer beneficios significativos sobre el deterioro cognitivo.

Para el estudio, publicado en la revista Aging and Disease, se administraron extractos de THC en dosis bajas junto con celecoxib a ratones durante 30 días. Los resultados mostraron una mejora en la cognición, el aprendizaje y la memoria, así como una reducción en los marcadores de neuroinflamación y la patología cerebral relacionada con el Alzheimer.

Comparación con el THC solo

El THC por sí solo también presentó resultados positivos, pero se asoció con un aumento en las señales inflamatorias.

Sin embargo, la combinación con celecoxib logró mejorar el comportamiento sin aumentar estos efectos negativos.

Implicaciones para el tratamiento humano

Ambos compuestos, THC y celecoxib, están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para uso humano, lo que abre la puerta a posibles ensayos clínicos.

Los investigadores mostrarán cómo esta combinación podría revolucionar el tratamiento del Alzheimer, apuntando a la relación entre inflamación y deterioro cognitivo.

Expertos en neurología han calificado estos hallazgos como un avance significativo que podría beneficiar a pacientes y familias. Se anticipa que futuros estudios examinen si esta combinación puede ralentizar la progresión de la enfermedad o revertir déficits una vez que se presenten los síntomas.

Combinación del THC con otros fármacos

Se han estudiado principalmente cannabinoides como el CBD y CBG en combinación con THC para potenciar efectos neuroprotectores en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y Huntington.

Cannabinoides en combinación:

CBD (cannabidiol) : formulaciones como Sativex (THC:CBD 1:1) se han evaluado en modelos de Huntington, ALS y Alzheimer, mejorando síntomas motores y neuroprotección sin sinergia clara en todos los casos.

: formulaciones como Sativex (THC:CBD 1:1) se han evaluado en modelos de Huntington, ALS y Alzheimer, mejorando síntomas motores y neuroprotección sin sinergia clara en todos los casos. CBG (cannabigerol) : estudios preclínicos en cultivos neuronales buscan neuroprotección aditiva contra toxinas, aunque sin efectos sinérgicos confirmados.

: estudios preclínicos en cultivos neuronales buscan neuroprotección aditiva contra toxinas, aunque sin efectos sinérgicos confirmados. CBN (cannabinol): en combinación con THC, ofrece neuroprotección sinérgica contra toxicidad por glutamato en neuronas hipocampales.

Comparación con otros tratamientos para el Alzheimer

La combinación de THC en dosis baja con celecoxib muestra efectos prometedores en modelos animales de Alzheimer, superando al THC solo al mejorar la cognición y reducir patología sin inflamación inducida. Sin embargo, esta investigación es preliminar (estudio en ratones de 2025) y no hay comparaciones directas con tratamientos aprobados en humanos.

Efectos de THC + Celecoxib. En modelos de ratones con beta-amiloide y tau, la combinación (3 mg/kg THC + 1 mg/kg celecoxib, equivalente humano ~18 mg THC + 6 mg celecoxib/día) mejoró el aprendizaje espacial, memoria, redujo placas amiloides, ovillos tau, inflamación y restauró genes sinápticos e inmunes. Supera al THC solo, que causa inflamación vía COX-2 pese a beneficios cognitivos parciales. Ambos fármacos están aprobados por FDA, facilitando ensayos clínicos futuros como intervención temprana.

Tratamientos Actuales para Alzheimer. Los tratamientos aprobados incluyen inhibidores colinesterasa (donepezil, rivastigmina, galantamina) y memantina para síntomas cognitivos en etapas leves-moderadas, con efectos modestos y temporales (mejora ~6-12 meses). Terapias modificadoras como lecanemab y donanemab (anticuerpos anti-amiloide) ralentizan el declive en ~27-35% en etapas tempranas, pero vía IV, costosos y con riesgos (ARA: hinchazón/sangrado cerebral).

