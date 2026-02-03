EE.UU. implementa medidas para hacerle frente a la adicción a sustancias

En días recientes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva a través de la cual busca combatir la adicción a las drogas mediante la asignación de fondos federales para fomentar programas de recuperación y concienciación sobre la adicción.

Se espera que estos fondos de la Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense sean utilizados para consolidar diversas medidas en prevención, tratamiento y apoyo contra la adicción a sustancias.

Aprovechando la oportunidad, Trump compartió su conexión personal con la adicción, mencionando la muerte de su hermano Fred debido a problemas relacionados con el alcohol. Este vínculo personal ha motivado su compromiso en la lucha contra la adicción, el cual ha sido una prioridad desde su primer mandato en 2019.

Trump presentó la Gran Iniciativa como un esfuerzo integral para abordar esta emergencia nacional de salud pública.

Problemas de adicción a las drogas

La adicción a sustancias se ha convertido en un problema que afecta a millones de ciudadanos y cobra decenas de miles de vidas cada año. Aunque las cifras de mortalidad por sobredosis han mostrado descensos significativos desde 2022, más de 70,000 personas murieron por sobredosis de drogas en el último año.

Con aproximadamente 48 millones de personas mayores de 12 años (17% de esta población) presentando trastornos por consumo de sustancias en 2024, la magnitud del desafío exige respuestas coordinadas y efectivas desde el gobierno federal hasta las comunidades locales.

El panorama del consumo de drogas en Estados Unidos revela una realidad compleja y multifacética, donde diferentes sustancias compiten por la atención de las autoridades sanitarias y de seguridad.

Cannabis: la droga más consumida

El cannabis es la droga ilegal a nivel federal más comúnmente consumida en Estados Unidos, con 52.5 millones de personas (aproximadamente 19% de la población) que consumieron cannabis al menos una vez en 2021, según los CDC. Un estudio de 2024 reveló que 17.7 millones de personas manifestaron ser consumidoras diarias, o casi diarias, de cannabis, superando incluso al consumo diario de alcohol.

Más de 20 estados han legalizado su uso recreacional y medicinal, lo que ha generado un mercado regulado significativo. Sin embargo, persiste un mercado negro controlado por grupos criminales de América Latina y países asiáticos.

Fentanilo: amenaza mortal

El fentanilo se ha consolidado como la droga más letal en territorio estadounidense. Durante 2023, el 81.4% de los fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos involucraron opioides, principalmente fentanilo. En Texas, por ejemplo, las autoridades reportan que en promedio cinco texanos mueren cada día debido a una intoxicación con fentanilo.

Este potente opioide sintético, desarrollado originalmente para el tratamiento del dolor crónico en pacientes con cáncer, ha encontrado un mercado ilegal devastador. La droga es conocida en las calles con nombres como Goodfellas, King Ivory y Murder 8, según la DEA.

Metanfetaminas y cocaína: estimulantes en ascenso

El 31% de las muertes relacionadas con el consumo de sustancias en Estados Unidos es causado por psicoestimulantes, principalmente las metanfetaminas. Los datos de 2023 muestran que 2.6 millones de personas consumieron metanfetamina en el último año, mientras que 5 millones consumieron cocaína.

A nivel global, la producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. La producción ilegal se disparó a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022.

Heroína: en declive, pero mortal

Desde 2019, la heroína ha presentado una disminución del 70% en su uso. No obstante, su peligrosidad persiste debido a que frecuentemente se combina con fentanilo, haciéndola imposible de distinguir a simple vista.

Más de tres cuartos de las muertes relacionadas con heroína también involucran fentanilo

Alcohol y otras sustancias

Se estima que 28.9 millones de estadounidenses de 12 años o más (10.2% de esta población) tuvieron un trastorno por consumo de alcohol en el último año. El consumo excesivo de alcohol representa costos económicos que en 2010 se estimaban en $249,000 millones de dólares anuales.

