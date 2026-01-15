Muertes por sobredosis en EE.UU. disminuyeron durante 2025

Las muertes por sobredosis han estado disminuyendo desde 2022, marcando la caída más prolongada en décadas. Sin embargo, los datos recientes indican que el descenso se está desacelerando y que la cifra aún está lejos de los niveles previos a la pandemia.

Los informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelan que las muertes cayeron en 45 estados, con una disminución del 27% en 2024, alcanzando aproximadamente 80,000. Esta reducción representa la mayor disminución anual registrada en la historia del país.

Las muertes alcanzaron un máximo de casi 110,000 en 2022, disminuyeron ligeramente en 2023, y en 2024 hubo la mayor disminución anual jamás registrada. Se estima que en el período de 12 meses que finalizó en agosto de 2025 murieron 73,000 personas por sobredosis, un 21% menos que las 92.000 del período de 12 meses anterior.

“En general, creo que esto sigue siendo alentador, especialmente porque estamos viendo descensos en casi todo el país”, dijo a Associated Press (AP) Brandon Marshall, un investigador de la Universidad de Brown que estudia las tendencias de sobredosis.

Los funcionarios de los CDC informaron que las muertes disminuyeron en todos los estados, excepto en Arizona, Hawái, Kansas, Nuevo México y Dakota del Norte.

Posibles causas de la reducción

Varios factores pueden estar contribuyendo a esta disminución:

Aumento del acceso al naloxona. Este medicamento que revierte sobredosis ha estado más disponible.

Expansión del tratamiento contra la adicción. Nuevos programas y recursos han ampliado el acceso a servicios de salud mental.

Cambios regulatorios en China. Una reducción en la disponibilidad de productos químicos precursores para la fabricación de fentanilo ha sido señalada como un posible factor.

Tasas de sobredosis en comparación con otros países

Las tasas de sobredosis en Estados Unidos son significativamente más altas que en otros países con crisis similares de opioides, como Canadá o partes de Europa.

Tasas actuales. Estados Unidos lidera con tasas históricas de hasta 35 muertes por 100,000 habitantes en hombres y 20 en mujeres (datos de 2015, con tendencias persistentes). Esto supera más del doble a países OCDE como Canadá o Australia, donde las tasas son inferiores a 15 por 100,000, y contrasta con mínimos como México (1 por 100,000 en hombres.

Países con crisis de opioides, como Canadá (alrededor de 20-25 por 100,000 en picos recientes) o Estonia (tasas altas, pero descendentes), enfrentan problemas menores en magnitud absoluta y relativa. En Europa, naciones como Noruega han reducido drásticamente sus tasas mediante políticas de tratamiento accesible, a diferencia de EE.UU., donde el fentanilo sintético impulsa el 75% de las muertes.

Factores diferenciales. La crisis en EE.UU. se debe a oleadas de opioides recetados, heroína y fentanilo, amplificadas por suministro ilícito, mientras otros países priorizan buprenorfina o naloxona sin receta. Recientes caídas en EE.UU. se atribuyen a interrupciones en el suministro de fentanilo, no solo a intervenciones.

Impacto del estímulo económico

Investigaciones recientes sugieren que los pagos de estímulo durante la pandemia podrían haber influido en las tendencias de sobredosis.

Mientras que estos pagos aliviaron la carga económica de muchas familias, algunos beneficiarios los usaron para adquirir drogas ilícitas, lo que podría haber contribuido a un aumento temporario de las muertes.

Consideraciones futuras

A pesar de la disminución en las muertes por sobredosis, los expertos advierten que la situación sigue siendo grave y que es crucial continuar monitoreando las tendencias y los cambios en la política de salud pública para abordar efectivamente la crisis de las sobredosis.

