FDA ordena eliminar de etiquetas de medicamentos populares para bajar de peso advertencias de riesgo de suicidio

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha ordenado a compañías farmacéuticas, específicamente Novo Nordisk y Eli Lilly, que eliminen las advertencias sobre posibles pensamientos y comportamientos suicidas de las etiquetas de sus medicamentos para la obesidad.

Tras una revisión exhaustiva, la FDA concluyó que no existe un aumento en el riesgo de suicidio asociado a los medicamentos GLP-1 para la obesidad, como Wegovy y Saxenda. Este análisis elimina la incertidumbre sobre el uso seguro de estos fármacos por parte de los pacientes.

La agencia enfatizó que los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 aprobados para tratar la diabetes han estado en el mercado sin advertencias similares, lo que subraya la inconsistencia en el etiquetado previo.

Reacciones e implicaciones

Los médicos han expresado opiniones mixtas sobre las advertencias de la FDA relacionadas con el riesgo de suicidio en antidepresivos, particularmente las dirigidas a jóvenes. Estudios recientes indican que estas “advertencias en recuadro negro” implementadas desde 2004 han llevado a una reducción drástica en los tratamientos para la depresión pediátrica, lo que paradójicamente aumentó las tasas de intentos y muertes por suicidio.

Expertos como el Dr. Stephen Soumerai, de Harvard, argumentan que las advertencias causaron efectos imprevistos negativos, como una caída del 20-45% en diagnósticos y visitas médicas por depresión, sin mejoras en la vigilancia ni beneficios observables en la salud mental. El Dr. Roger McIntyre, de la Universidad de Toronto, insta a “recalibrar” estas recomendaciones, ya que los daños superan los beneficios en poblaciones jóvenes.

Mientras que la Dra. Lisa R. Fortuna, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, reconoce que las intenciones de la FDA eran buenas para promover monitoreo, pero enfatiza la necesidad de seguimiento estricto (cada dos semanas al inicio) y discutir riesgos de depresión no tratada versus antidepresivos con familias. Ningún estudio post-advertencia mostró reducciones en suicidios, lo que genera consenso sobre la falta de eficacia de este enfoque.

Funcionarios de la FDA han destacado que esta medida garantizará mensajes coherentes en el etiquetado de todos los medicamentos GLP-1 aprobados, beneficiando a pacientes y médicos al proporcionar información clara y precisa.

Medicamentos GLP-1 y salud mental

Existen consideraciones y protocolos específicos al recetar medicamentos GLP-1 (como semaglutida o liraglutida) relacionados con la salud mental, aunque no hay guías universales estandarizadas debido a evidencia mixta.

Evaluación previa. Los médicos deben screeningar historial de depresión, ansiedad o ideación suicida antes de prescribir, ya que algunos estudios sugieren riesgos aumentados, mientras otros no. Se recomienda evitarlos en pacientes con antecedentes psiquiátricos graves y monitorear síntomas iniciales.

Monitoreo durante tratamiento. Se aconseja vigilancia activa de cambios en el estado de ánimo, ansiedad o pensamientos suicidas, informando a familiares y suspendiendo si aparecen signos. Estudios muestran seguridad psiquiátrica general, pero con posibles mejoras en bienestar emocional.

