Trump da por superadas las tensiones con España tras triunfo en el Mundial 2026

En pleno festejo ibérico, Donald Trump aseguró este domingo que ya no existen “tensiones” con España, después de presenciar la victoria sobre Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en un gesto que contrastó con los recientes desencuentros diplomáticos entre ambos gobiernos.

“Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo”, declaró Trump antes de abordar el Air Force One con destino a Washington. Al ser cuestionado sobre la relación bilateral, respondió: “No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie”. El mandatario evitó precisar si sostuvo una conversación directa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien asistió al encuentro desde el palco junto con los reyes Felipe VI y Letizia.

Tras el silbatazo final, Trump encabezó la ceremonia de premiación, entregó las medallas a los jugadores de España y Argentina y concedió el trofeo de campeón al capitán español, Rodri, en una imagen que simbolizó una inesperada distensión política durante el mayor escaparate deportivo del mundo.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de uno de los momentos más ásperos en la relación entre Washington y Madrid. Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Trump calificó a España como un socio “terrible” por negarse a respaldar el nuevo objetivo de destinar el 5% del PIB al gasto en defensa y por las diferencias surgidas en torno al conflicto con Irán, llegando incluso a amenazar con suspender el comercio bilateral.

Por su parte, Sánchez había insistido tras la cumbre atlántica en que España mantiene “la mejor de las voluntades y el mayor de nuestros compromisos para tener la mejor relación con Estados Unidos”, al tiempo que defendió las decisiones soberanas de Madrid en materia de defensa y política exterior.

La relación entre ambos gobiernos atravesó varios episodios de fricción desde el inicio del segundo mandato de Trump. Además de las diferencias sobre el aumento del gasto militar en la OTAN, Washington criticó públicamente la negativa de España a respaldar algunas de sus posiciones en política exterior, entre ellas la estrategia hacia Irán y la postura frente a China.

Trump llegó a advertir sobre posibles represalias comerciales contra Madrid y calificó a España como un aliado “difícil” dentro de la Alianza Atlántica, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez defendió su autonomía para fijar su política de defensa y reiteró que cumpliría con los compromisos asumidos con la OTAN sin renunciar a sus prioridades presupuestarias.

Asi, el Mundial ofreció así un escenario para rebajar el tono entre ambos mandatarios. Aunque no trascendió una reunión formal, la coincidencia en el palco y el mensaje conciliador de Trump contrastaron con las fricciones acumuladas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, marcadas por las diferencias sobre el gasto militar dentro de la OTAN y otros asuntos de política internacional.

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