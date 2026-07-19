España conquista la cima del Mundial 2026: así quedó la clasificación de las 48 selecciones participantes

España levantó el trofeo del Mundial 2026 y le puso cierre a la tabla general de las 48 selecciones participantes tras la final ante Argentina

España encabeza la tabla general.

España encabeza la tabla general. Crédito: Ashley Landis | AP

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Por  Jorge Hernández

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con España como campeona. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo extra de la final disputada en el MetLife Stadium para conquistar su segundo título mundial y cerrar un torneo en el que fue uno de los equipos más consistentes de principio a fin.

Con el desenlace del campeonato también quedó definida la clasificación general de las 48 selecciones que participaron en la primera edición del Mundial con este formato. Argentina terminó como subcampeona, Inglaterra se quedó con el tercer lugar tras vencer a Francia, mientras que el resto de las posiciones se determinaron de acuerdo con el desempeño de cada equipo durante la competencia.

España se corona en el Mundial 2026

La victoria en la final confirmó a España como la mejor selección del Mundial 2026. La Roja destacó a lo largo del torneo por su dominio del balón, una ofensiva efectiva y una defensa que respondió en los momentos más importantes.

El campeonato representa la segunda estrella mundial para el futbol español, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010. En esta ocasión, la generación encabezada por Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo y Ferran Torres fue determinante para alcanzar la gloria.

Argentina termina como subcampeona

La selección de Argentina estuvo cerca de revalidar el campeonato obtenido en Catar 2022, pero terminó perdiendo por la mínima diferencia durante el tiempo extra de la final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni firmó otra destacada actuación en una Copa del Mundo, aunque la expulsión de Enzo Fernández antes del alargue terminó por influir en el desenlace frente a España.

Inglaterra completa el podio del Mundial

Inglaterra finalizó en la tercera posición tras imponerse a Francia en el partido por el tercer lugar. Los franceses concluyeron en el cuarto sitio luego de quedarse a un paso del podio.

Más atrás aparecieron selecciones que superaron las expectativas, como Noruega, Bélgica, Marruecos y Suiza, mientras que otros favoritos fueron eliminados antes de lo previsto y terminaron en posiciones inferiores dentro de la clasificación general.

Así se definieron las posiciones finales del Mundial 2026

La clasificación final del Mundial 2026 quedó establecida con base en la ronda alcanzada por cada selección.

Los lugares del 33 al 48 correspondieron a los equipos eliminados en la fase de grupos; del 17 al 32 fueron para los eliminados en dieciseisavos de final; del 9 al 16 para quienes quedaron fuera en octavos de final; y del 5 al 8 para las selecciones eliminadas en cuartos de final.

Los primeros cuatro puestos se definieron mediante la final y el encuentro por el tercer lugar.

Tabla general del Mundial 2026

Así finalizaron las 48 selecciones que disputaron la Copa del Mundo 2026.

Posición Selección Puntos
1España22
2Argentina21
3Inglaterra19
4Francia18
5Noruega12
6Bélgica11
7Marruecos11
8Suiza11
9México12
10Colombia11
11Brasil10
12Estados Unidos9
13Portugal8
14Canadá7
15Egipto6
16Paraguay5
17Países Bajos8
18Alemania7
19Costa de Marfil6
20Croacia6
21Japón5
22Australia5
23República Democrática del Congo4
24Ghana4
25Ecuador4
26Sudáfrica4
27Suecia4
28Austria4
29Bosnia y Herzegovina4
30Argelia4
31Senegal3
32Cabo Verde3
33Irán3
34Corea del Sur3
35Turquía3
36Escocia3
37Uruguay2
38Arabia Saudita2
39República Checa1
40Nueva Zelanda1
41Catar1
42Curazao1
43Panamá0
44Jordania0
45Haití0
46Uzbekistán0
47Túnez0
48Irak0

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