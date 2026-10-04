Trump promete triunfo republicano en noviembre: “Se lo vamos a meter por el culo”, amenaza en mitin de Ohio

El presidente Donald Trump intensificó su campaña para las elecciones de mitad de mandato con un mensaje directo a sus seguidores en Ohio: salir a votar para mantener el control republicano del Congreso y conseguir, según prometió, una victoria contundente en noviembre.

Durante un mitin celebrado el sábado en Vandalia, el mandatario pidió a sus simpatizantes respaldar a los candidatos republicanos y utilizó una expresión vulgar para describir el resultado que espera obtener en las urnas.

“Tienen que salir a votar. Tienen que salir. Tienen que votar por estos tipos”, dijo Trump ante la multitud. “Salgan a votar. Si lo hacen, vamos a ganar, vamos a ganar por goleada y se lo vamos a meter por el culo”, agregó.

El llamado ocurre mientras los republicanos enfrentan un escenario electoral más complicado de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Las encuestas recientes muestran ventajas demócratas en distintas contiendas competitivas, mientras la economía, los precios de la gasolina y la política exterior se han convertido en asuntos centrales para los votantes.

Según Decision Desk HQ, la aprobación de Trump se encontraba en 38.5% el domingo, frente a 59.1% de desaprobación. Una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac mostró además que 51% de los votantes registrados preferiría que los demócratas controlaran la Cámara de Representantes, frente a 39% que optaría por una mayoría republicana.

TRUMP: “Get out and vote, if you do that we're gonna win and we’re gonna win big, and we're gonna shove it up their ass” ? pic.twitter.com/VndfcGRyuh — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 4, 2026

Ohio se convierte en un campo de batalla electoral

Trump acudió a Ohio para respaldar al senador Jon Husted y a Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador. Husted enfrenta al exsenador demócrata Sherrod Brown, mientras Ramaswamy compite contra Amy Acton. El presidente afirmó que los republicanos podrían sorprender a quienes anticipan avances demócratas y advirtió que estaría menos dispuesto a ayudar al estado si los demócratas ganan posiciones clave. “Pero no voy a ayudarla”, dijo Trump al referirse a Acton.

El mandatario también atacó a los demócratas con insultos durante el acto, mientras Husted intentó vincular su candidatura con las prioridades económicas de los votantes.

President Trump just said this at Ohio event to the roars of the crowd:



"Just get out and vote. If you do that, we are gonna win and we're gonna win big and we're gonna SHOVE IT UP THEIR ASS okay" — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 4, 2026

La carrera por el Senado también está marcada por el debate sobre los centros de datos de inteligencia artificial, una industria que genera inversiones y empleos, pero también inquietud por su consumo de energía y recursos. Grupos políticos externos han destinado decenas de millones de dólares a Ohio, convirtiendo la contienda entre Husted y Brown en una de las más costosas del país.

Trump ganó más de 55% de los votos en Ohio en las elecciones presidenciales de 2024. Ahora busca convertir ese respaldo en una movilización republicana capaz de preservar las mayorías del partido en Washington.

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