Trump presume haber rebasado los límites de velocidad para asistir a mítines del Partido Republicano

El presidente Donald Trump reconoció que, para estar presente en algunos mítines de campaña del Partido Republicano en apoyo de candidatos postulándose durante las elecciones de mitad de mandato, se vio obligado a trasladarse en caravana y por vía terrestre llegando a superar los límites de velocidad establecidos.

Las inclemencias del tiempo que imperan en el sur del país obligaron al jefe de la nación y a su sequito a utilizar vehículos oficiales en lugar de aeronaves para desplazarse desde Denton, Texas, hasta Durant, Oklahoma.

Lo destacado del suceso fue cómo las camionetas de la caravana presidencial llegaron a alcanzar velocidades de 98 mph cuando el límite establecido para el resto de la ciudadanía permite no rebasar las 85 mph.

Mientras recorría las 90 millas que separan a las dos ciudades mencionadas, el jefe de la nación describió en redes sociales que la “Bestia” —como popularmente se le conoce al automóvil donde suele viajar— iba “más rápido que nunca“.

President Trump Participates in a Site Visit, Oct. 1, 2026 https://t.co/fHjpgwdYSa — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2026

Aunque existía la posibilidad de reprogramar y hasta cancelar los mítines en apoyo a los republicanos, Trump se negó a hacerlo y, a través de mensajes en la plataforma Truth Social, exhortó a quienes deseaban escuchar su mensaje a esperarlo.

“A la gran gente de Oklahoma, estén atentos: ¡pronto estaré allí! Hubo un gran retraso por el mal tiempo, y los aviones y helicópteros no pudieron aterrizar, así que estamos conduciendo desde Texas.

Querían que pospusiera el evento, y dije: ‘¡DE NINGUNA MANERA, VOY A OKLAHOMA!’ La ‘Bestia’ va más rápido que nunca. No tardaré. ¡Los quiero a todos! Nos vemos pronto”, escribió el jueves por la tarde.

Una vez que arribó al estado con mayor extensión territorial a nivel nacional, el político de 80 años agradeció a sus ciudadanos la empatía mostrada y afirmó tenerles un enorme aprecio, pues las tres ocasiones en contendió por la presidencia, siempre salió victorioso de Oklahoma.

“Obtuvimos la mayor cantidad de votos en la historia del estado las tres veces. Y ganamos en los 77 condados”, rememoró.

La razón de que Trump se encuentre tan activo responde a la necesidad de convencer a la ciudadanía de apoyar con su voto a los conservadores cerrándole el paso a los demócratas para evitar cederles el control de la Cámara de Representantes y hasta el Senado.

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