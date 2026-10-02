Trump arranca en Texas ofensiva republicana rumbo a elecciones con controversia por millonarios anuncios

El presidente Donald Trump abrió este jueves en Texas el tramo de 32 días con el que busca impulsar a los candidatos republicanos rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras su administración enfrenta cuestionamientos por el uso de fondos públicos para transmitir anuncios que muestran al mandatario y promueven las políticas de su gobierno.

Trump inició su jornada en la planta de camiones Peterbilt Motors, en Denton, al norte de Dallas, donde defendió sus políticas económica y comercial y destacó la producción manufacturera estadounidense. El presidente estuvo acompañado por Ken Paxton, candidato republicano al Senado por Texas, antes de continuar su recorrido hacia Oklahoma.

El viaje forma parte de una estrategia con la que Trump pretende movilizar a los votantes republicanos en estados clave y conservar las mayorías de su partido en el Congreso. El mandatario ha pedido a sus seguidores acudir a las urnas como si él mismo estuviera en la boleta electoral.

President Trump (@realDonaldTrump) asks Ken Paxton (@KenPaxtonTX):



“Ken, are you in favor of the transgender mutilation of our children? Are you in favor of men playing in women’s sports? Are you in favor of open borders so that the world’s prison population can be emptied out? pic.twitter.com/AmhNfaIvQR — Charles R Downs (@TheCharlesDowns) October 1, 2026

Millones de dólares en anuncios generan críticas

La ofensiva política ocurre mientras crece la controversia por una campaña publicitaria financiada con recursos federales. De acuerdo con AdImpact, el gobierno ha gastado al menos $2.5 millones en la emisión de tres anuncios, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó $20 millones a la iniciativa. Un cuarto anuncio difundido esta semana utiliza imágenes de Trump y de las Fuerzas Armadas y aborda la guerra con Irán.

La Casa Blanca sostiene que los mensajes tienen carácter educativo y de servicio público y rechaza que representen propaganda electoral. Trump también defendió el gasto y afirmó que no se está promocionando porque no es candidato en las elecciones de noviembre, sino que está “promoviendo el país”.

El presidente incluso dijo que estaría dispuesto a pagar personalmente el dinero si se determinara que el gasto público fue indebido.

La estrategia ha generado críticas entre legisladores demócratas, grupos de vigilancia ética y algunos republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo que el mensaje le gusta, pero cuestionó que sea financiado con dinero de los contribuyentes.

?? Trump told a rally crowd tonight that James Talarico, the Democrat trying to take a Texas Senate seat, is a vegan who eats meat and then throws it up



He called him a freako, mangled the word vegan, and said vegans do not do well in Texas.



This started with an old clip where? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2026

Trump respalda a Paxton pese a polémica electoral

En Texas, Trump también volvió a respaldar a Paxton, aunque durante su discurso recurrió a uno de sus habituales comentarios burlones contra el candidato. El presidente calificó en tono de broma a Paxton como “un verdadero fastidio”, después de elogiar su lealtad y recordar que el fiscal general estatal había estado “a mi lado más que nadie” durante momentos difíciles.

Los comentarios llegaron apenas un día después de que The New York Times difundiera un audio en el que Paxton reconoció en privado ante donantes y lobistas conservadores que las cifras de su campaña habían caído después de la convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas. “Para serles sincero, las cifras —cuando hicimos esa convención— bajaron. Las cifras de todos bajaron. Ahora mismo, sí, la situación no es buena”, dijo Paxton, según la grabación.

Su asesor principal, Nick Maddux, rechazó esas declaraciones y aseguró que una encuesta reciente mostraba a Paxton con una ventaja de tres puntos. También afirmó que sus cifras habían mejorado desde principios de septiembre.

Paxton se enfrenta al demócrata James Talarico en una contienda considerada importante para los republicanos. Aunque Trump ha convertido la carrera en una prioridad, varias encuestas recientes han mostrado al candidato republicano ligeramente por detrás. El super PAC MAGA Inc., vinculado a Trump, ha destinado $20 millones para respaldar la candidatura de Paxton.

Trump, sin embargo, mantiene una valoración positiva de la convención y sostiene que el encuentro benefició al candidato texano. “La convención ayudó mucho a Ken Paxton”, afirmó el presidente días después del evento.

Con poco más de un mes antes de las elecciones, Trump busca convertir su presencia directa en Texas y otros estados en una herramienta para movilizar a los republicanos, mientras las controversias sobre el uso de recursos públicos y las perspectivas electorales de Paxton añaden presión a su ofensiva de mitad de mandato.

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