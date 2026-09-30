Trump pierde apoyo entre republicanos de California: 76% lo aprueba, pero hay una alerta

Una nueva encuesta en California muestra una señal de cambio entre los votantes republicanos que respaldan a Donald Trump, en un momento clave antes de las elecciones de mitad de mandato. El 76% de los republicanos del estado aprueba su gestión, pero el porcentaje es menor que el 83% registrado el año pasado.

El dato que más llama la atención está en el nivel de entusiasmo: apenas 44% de los republicanos dice que aprueba firmemente la gestión de Trump, frente al 57% que expresaba esa postura en agosto de 2025.

El sondeo fue realizado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, copatrocinado por Los Angeles Times, entre el 15 y el 20 de septiembre. Participaron 6,989 votantes registrados y el margen de error es de aproximadamente 1.5 puntos porcentuales.

Menos entusiasmo republicano en California

Mark DiCamillo, director de la encuesta, señaló que la disminución en el respaldo podría reflejarse en la participación electoral.

“Los republicanos están perdiendo parte de su entusiasmo a la hora de votar”, afirmó, según el análisis difundido sobre la encuesta.

G. Cristina Mora, codirectora del instituto de UC Berkeley, también advirtió que si Trump convierte las elecciones de mitad de mandato en un referéndum sobre su propia gestión, podría aumentar la motivación entre los votantes demócratas.

La encuesta encontró además un amplio rechazo a algunas de las políticas de la administración. El 70% de los votantes de California desaprueba la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán, mientras que otro 70% considera que sus políticas de inmigración están perjudicando a la economía y a los negocios del estado.

¿Por qué importa para las elecciones de mitad de mandato?

California ya representa un terreno complicado para los republicanos. Tras el rediseño de los distritos electorales aprobado por los votantes, solo cuatro de los 52 distritos son considerados seguros para el Partido Republicano, mientras que tres aparecen como competitivos, de acuerdo con el análisis citado de Cook Political Report.

Entre ellos destaca el Distrito 22, en el Valle Central, donde el republicano David Valadao enfrenta al demócrata Randy Villegas. The Washington Post y otros medios han identificado la contienda como una de las batallas importantes para el control de la Cámara de Representantes.

La encuesta no determina por sí sola el resultado de esas elecciones. Sin embargo, sus datos muestran un cambio concreto: aunque una mayoría de republicanos californianos todavía aprueba a Trump, el nivel de respaldo firme ha disminuido respecto al año pasado.

Ese descenso será observado especialmente en los distritos donde unos pocos puntos pueden modificar el resultado.

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