Marjorie Taylor Greene expone el temor de un votante de Trump: “Perder” a su único hijo en la guerra

La guerra entre Estados Unidos e Irán está generando nuevas críticas dentro del Partido Republicano. Esta vez, la excongresista Marjorie Taylor Greene compartió el testimonio de un hombre al que identificó como un votante de Donald Trump en tres ocasiones y que ahora teme perder a su único hijo por el conflicto.

Greene publicó un video en el que puso el foco en el contraste entre el respaldo que este hombre dio a Trump y su preocupación actual por la participación militar de Estados Unidos en el extranjero.

“Votó por Trump tres veces. Ahora le aterra perder a su único hijo en una guerra extranjera. ¿Qué pasó con el ‘No más guerras extranjeras’?”, escribió Greene al pie de su publicación.

He voted for Trump THREE times. Now he’s terrified of losing his only son to a foreign war.



What happened to “No more foreign wars”? ? pic.twitter.com/SeAZo0IzPM — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) September 28, 2026

Greene cuestiona la promesa de “EE.UU. Primero”

La exrepresentante por Georgia ha aumentado sus críticas contra Trump a medida que continúa la guerra con Irán. Greene sostiene que el presidente se alejó de una de las promesas que, según ella, ayudaron a movilizar a sus votantes: evitar nuevas guerras en el extranjero.

En otra publicación, Greene afirmó: “Yo NO hice campaña a favor de otra guerra estúpida e inútil que solo mata gente. Votamos por las políticas y el liderazgo de ‘Estados Unidos Primero’. Votamos por el fin de las guerras en el extranjero”.

Sus comentarios llegan mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto. Reuters informó que funcionarios estadounidenses e iraníes mantenían conversaciones separadas con mediadores en un nuevo intento por terminar una guerra que comenzó en febrero.

Días atrás, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump advirtió que Estados Unidos podría tomar nuevas medidas contra Irán si no se alcanzaba un acuerdo. Reuters reportó que el mandatario llegó a amenazar con “aniquilar” al país si no se lograba un acuerdo de paz.

Brian and I just got back to Georgia and gas at the stations closest to our house are $4.29.



We just left Lubbock, Texas the Permian Basin, and it was $4.09, after being under $2 in Dec of 2025.



I did NOT campaign for another stupid pointless war that just kills people and? — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) September 28, 2026

El precio de la gasolina también entra en el debate

Greene también ha relacionado el conflicto con el aumento de los precios de la gasolina. El domingo mostró fotografías de dos estaciones, una cercana a su casa en Georgia y otra en Lubbock, Texas.

“Las estaciones más cercanas a nuestra casa cuestan $4.29”, escribió. Sobre Lubbock, añadió que el combustible estaba en $4.09, después de haber estado por debajo de $2 en diciembre de 2025.

Esos precios corresponden a estaciones específicas y no representan un promedio nacional.

Las críticas de Greene forman parte de un debate más amplio entre republicanos sobre los costos económicos y políticos de la guerra. El representante Thomas Massie también cuestionó públicamente sus efectos, mientras que Massie y el demócrata Ro Khanna han impulsado una resolución relacionada con los poderes de guerra y la participación militar estadounidense en Irán.

Economic fallout of the Iran War and withholding Epstein Files are dragging down Republicans in the midterms.



There’s a month remaining to change these policies, but Republicans are determined to go down with the ship. Are they even in charge? — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 27, 2026

La Cámara de Representantes aprobó el 15 de septiembre una medida destinada a limitar la acción militar contra Irán por 220 votos contra 204, con siete republicanos sumándose a los demócratas.

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