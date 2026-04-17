Greene llama “cruel” a Trump por su respuesta a amenazas contra su familia

La relación entre Donald Trump y la excongresista Marjorie Taylor Greene sumó un nuevo capítulo de tensión tras la revelación de un intercambio de mensajes que ha generado controversia dentro del movimiento conservador en Estados Unidos.

Durante una entrevista con el periodista Piers Morgan, Greene aseguró que el expresidente la responsabilizó directamente en caso de que su hijo muriera, en medio de amenazas de muerte dirigidas a su familia.

“Básicamente me culpó… diciendo que si mi hijo moría, sería mi culpa”, afirmó Greene, quien calificó la respuesta de Trump como “cruel” y carente de empatía. Según su versión, acudió al exmandatario en busca de apoyo tras recibir mensajes en los que la llamaban “traidora”, término que el propio Trump había utilizado previamente contra ella.

El episodio marca un punto crítico en una relación que durante años fue cercana. Greene fue una de las defensoras más visibles de Trump en el Congreso, acompañándolo en actos públicos y respaldando su agenda política. Sin embargo, el vínculo comenzó a fracturarse tras desacuerdos sobre temas sensibles, como la publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

La exlegisladora incluso renunció a su escaño en 2025, en medio de un enfrentamiento público con Trump, quien llegó a calificarla de “traidora” en su plataforma Truth Social. Desde entonces, Greene ha adoptado una postura crítica, sumándose a otras figuras conservadoras que han cuestionado al presidente.

En su conversación con Morgan, Greene también expresó preocupación por lo que considera un patrón en el comportamiento de Trump. “Lo hemos visto volverse contra prácticamente todos los que alguna vez fueron sus amigos, aliados o simpatizantes”, señaló.

El conflicto no se limita al ámbito personal; estas disputas reflejan fracturas más amplias dentro del movimiento MAGA, especialmente en un contexto marcado por diferencias sobre política exterior, como la postura frente a Irán, y debates internos sobre transparencia y liderazgo.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones de Greene. Sin embargo, el caso ya ha generado reacciones en círculos políticos y mediáticos, donde se cuestiona el impacto de este tipo de confrontaciones.

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