Marjorie Taylor Greene amaga con dejar de ser republicana y se define como independiente

A medida que se incrementan las disputas entre el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, se define más como independiente e incluso anticipa estar meditando la idea abandonar a los conservadores.

Durante su participación en el podcast “The Conversation con Dasha Burns”, la mujer que renunció a su escaño al iniciar este año con el objetivo de sacudirse la presión de Trump, reconoció estar analizando la posibilidad de desligarse por completo de cualquier nexo que todavía la una a los republicanos.

“En realidad, no sé si me considero una republicana ahora mismo. Diría que definitivamente me inclino más por considerarme independiente… Todavía no he cambiado, pero probablemente lo pensaré detenidamente”, indicó.

Recientemente, Donald Trump emitió un duro mensaje en contra de la controversial rubia luego de que el también republicano Clay Fuller ganó la segunda vuelta de las elecciones especiales para ocupar su escaño en el distrito congresional número 14 de Georgia.

“El escaño de Marjorie ‘Traidora’ Brown (¡VERDE SE VUELVE MARRÓN BAJO PRESIÓN!) en el Congreso ha sido ocupado por un hombre maravilloso y talentoso, Clay Fuller, quien ganó de manera convincente, y desde el principio, a pesar de que muchas personas se postularon para ese escaño ‘TRUMP +37’, y a pesar del hedor que dejó Greene”, escribió en la plataforma Truth Social.

La controversial rubia se ha convertido en una de las principales detractoras de Donald Trump. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

El malestar del jefe de la nación en contra de quien fuera su aliada surgió ante el posicionamiento asumido por georgiana de 51 años y un amplio grupo de demócratas exigiendo su destitución mediante la 25ª Enmienda, esto debido a lo que consideran un deficiente manejo del conflicto bélico en contra de Irán.

Sin embargo, los ecos de la disputa entre la excongresista y el mandatario de 79 años están lejos de terminar, pues se vislumbra que, conforme se acerquen las elecciones intermedias, las descalificaciones emitidas por Marjorie Taylor Greene hacia su persona, así como hacia otros líderes del Partido Republicano y al movimiento Make America Great Again (MAGA)serán todavía evidentes.

“El cambio de Trump, de ‘Estados Unidos Primero’ a ‘Estados Unidos Último’, el encubrimiento de los archivos de Epstein y la traición a promesas clave de campaña de no más guerras en el extranjero, han sido la mejor ayuda para los demócratas. ¡Qué triste!”, escribió la excongresista en la plataforma X.

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