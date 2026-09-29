“Es un impostor y un mentiroso”: seguidores más fieles de Trump rompen con él

Durante años, los Front Row Joes fueron sinónimo de lealtad absoluta a Donald Trump. Se trata de seguidores que viajaban por distintos estados para acudir a sus mítines y conseguir un lugar en primera fila, algunos incluso acampando durante horas para estar cerca del presidente.

Ahora, dos de sus integrantes más conocidos aseguran que ya no ven a Trump de la misma manera.

De acuerdo con un reporte publicado por POLITICO Playbook, Rick Frazier y Trisha Hope, integrantes de este grupo de seguidores incondicionales, se han distanciado del presidente por decisiones relacionadas con Jeffrey Epstein y la intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Rick Frazier ya no quiere votar en noviembre

Frazier, quien asegura haber acudido a más de 100 mítines de Trump, dijo que ha llegado al punto de considerar no acudir a las urnas en las próximas elecciones de medio mandato.

El seguidor explicó que dos asuntos fueron determinantes para cambiar su percepción del presidente.

“Los crímenes de Epstein y su apoyo al complejo militar-industrial… son inaceptables para mí”, declaró Frazier a Playbook. También cuestionó una de las promesas que, según él, había sido central para apoyar a Trump.

“Se promocionó como un presidente que no apoyaba la guerra. Eso no funcionó”, afirmó.

Aun así, Frazier señaló que aproximadamente 95% de los Front Row Joes permanecen “inquebrantables”, por lo que sus declaraciones no significan que todo el grupo haya roto con Trump.

Trisha Hope pasó de defenderlo a respaldar un juicio político

El caso de Trisha Hope resulta todavía más llamativo por el nivel de compromiso que tuvo anteriormente con Trump.

Hope se incorporó a los Front Row Joes en 2018 y llegó a financiar sus viajes vendiendo un libro que recopilaba publicaciones del entonces presidente en redes sociales. Incluso dejó su apartamento en Austin y utilizó una casa rodante para poder continuar viajando a sus actos políticos.

Según contó, su punto de quiebre ocurrió en julio de 2025, cuando Trump respondió con molestia a una pregunta sobre Jeffrey Epstein durante una reunión de gabinete.

“Fue como una puñalada en el corazón”, dijo Hope a Playbook. “Fue como si se encendiera una luz y se levantara un velo, y lo vi tal como era”.

Después, también cuestionó el manejo de la política militar estadounidense en Medio Oriente y describió a Trump como un “impostor y un mentiroso”.

El cambio es especialmente significativo porque Hope había viajado anteriormente a Washington para defender al presidente durante su primer juicio político. Ahora sostiene que, si los republicanos pierden las elecciones de medio mandato y Trump enfrenta nuevamente un proceso de destitución, estaría dispuesta a acudir al Congreso para respaldarlo.

¿Qué significa la ruptura de estos seguidores?

Las deserciones no representan por sí mismas un cambio generalizado dentro de la base de Trump. El propio Frazier calcula que la mayoría de los Front Row Joes continúa respaldando al presidente.

Sin embargo, POLITICO recoge la preocupación de Sean Spicer, exsecretario de prensa de la Casa Blanca y productor de un documental sobre este grupo. Según Spicer, estas rupturas pueden ser relevantes para conocer la actitud de los republicanos que apoyaron a Trump sin identificarse necesariamente con el sector más duro de MAGA.

El episodio ocurre mientras se acercan las elecciones de medio mandato de 2026, en las que Trump no aparecerá directamente en las boletas, aunque ha intervenido activamente para respaldar a candidatos republicanos. CNN también destacó el caso de los Front Row Joes al analizar el complicado panorama político previo a los comicios.

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