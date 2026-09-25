Trump busca usar datos de pasaportes para verificar la ciudadanía de votantes, según documento judicial

La administración de Donald Trump busca ampliar las bases de datos federales utilizadas para comprobar la ciudadanía de los votantes. De acuerdo con un documento presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) en una demanda federal, el gobierno pretende incorporar información del sistema de registros de pasaportes del Departamento de Estado a futuras verificaciones de identidad y elegibilidad electoral.

Democracy Docket reportó que el DOJ informó al tribunal que el Departamento de Estado prepara un aviso para el Registro Federal con el objetivo de permitir el intercambio de información de los registros de servicios de pasaportes con otras agencias federales.

Según el documento citado por el medio, el intercambio serviría para verificar la identidad o ciudadanía de personas que utilizan sitios web y aplicaciones del gobierno, además de comprobar la elegibilidad para votar y acceder a otros servicios públicos. La redacción del documento no identifica de manera específica a todas las agencias que recibirían la información.

El alcance de la medida es uno de los puntos que más atención genera: los registros que la administración pretende compartir contienen información personal identificable de las personas que alguna vez solicitaron un pasaporte estadounidense. El Departamento de Estado confirma que mantiene registros de solicitudes de pasaporte y que estos están protegidos por normas de privacidad.

La medida forma parte de una batalla electoral más amplia

El movimiento aparece dentro de la disputa judicial por la orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones federales. Esa orden instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con la Administración del Seguro Social, a elaborar listas estatales de personas que sean ciudadanos estadounidenses y tengan al menos 18 años para las próximas elecciones federales.

El propio expediente judicial señala que esas listas podrían construirse con registros federales de ciudadanía y naturalización, información de la Administración del Seguro Social, datos del sistema SAVE y otras bases de datos federales relevantes.

La incorporación de los registros de pasaportes ampliaría las fuentes de información consideradas por el gobierno para realizar esas verificaciones. Democracy Docket reportó que el aviso correspondiente podría llegar al Registro Federal el 22 de octubre, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Privacidad de 1974 sobre nuevos usos de información personal.

Por ahora, se trata de un proceso vinculado a la implementación de la orden y a una disputa que continúa en los tribunales. En mayo, el juez federal Carl Nichols señaló que todavía no se habían creado las listas estatales de ciudadanía ni la infraestructura necesaria para elaborarlas y transmitirlas a los estados.

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